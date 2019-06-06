政府未來有９幅過剩的高級公務員宿舍用地，政府研究將其中山頂雷丹彌徑６號及中峽道
１２號，兩幅超級豪宅地出售，合共估值７億至１１億元，樓面地價估值最高達１０萬元。
當中雷丹彌徑６號佔地約１﹒９萬平方呎，屬於「住宅（丙類）」用途，鄰近施勳道的倚巒
等豪宅，以及政務司司長公館、三軍司令官邸等，屬於超級豪宅地段。《香港經濟日報》
06/06/2019 08:51
【本港樓市】政府研售山頂兩公務員宿舍用地，樓面呎價料達１０萬
政府未來有９幅過剩的高級公務員宿舍用地，政府研究將其中山頂雷丹彌徑６號及中峽道
１２號，兩幅超級豪宅地出售，合共估值７億至１１億元，樓面地價估值最高達１０萬元。
當中雷丹彌徑６號佔地約１﹒９萬平方呎，屬於「住宅（丙類）」用途，鄰近施勳道的倚巒
等豪宅，以及政務司司長公館、三軍司令官邸等，屬於超級豪宅地段。《香港經濟日報》
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