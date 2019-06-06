【移交逃犯】鄭家純：身體非常好，逃犯條例對港營商環境沒影響

《經濟通通訊社６日專訊》周大福（０１９２９）主席鄭家純在業績記者會上，被問及身體

狀況，他回應稱正在康復中，身體狀況良好。他透露在參與集團運作方面，主要負責劃定大方向

，日常管理則由管理層負責。他又指與管理層合作暢順，並對公司前景感到樂觀。

被問到對逃犯條例修例的看法時，鄭家純認為，修例對香港營商環境並無大影響，因為「有

政府把關，有法庭把關，有唔同既把關」。他亦認為，引渡條例可避免「香港淪為一個犯罪匿藏

天地」。（ｔｆ）

