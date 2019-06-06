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即市新聞

06/06/2019 11:19

【港元利率】一個月拆息１３連升止步，三個月期續創今年新高

　　《經濟通通訊社６日專訊》美國就業數據疲弱，市場對減息預期進一步升溫，港元拆息今日
個別發展，其中，與樓按相關的一個月拆息結束１３連升，今日報２﹒０４５厘，與美元息差維
持約３８個基點。
　　不過，三個月拆息連升１４日，今日定盤報２﹒１５５５４厘，再創去年１２月３１日以來
新高，與美元息差收窄１個基點，至３２個基點。月結後三連跌的隔夜拆息，今日亦回升４個基
點至１﹒２９厘，但六個月和十二個月拆息分別下降至２﹒２２３９３厘和２﹒３７２６８厘。
　　港元匯價今早一度升穿７﹒８４兌１美元，最高曾見７﹒８３９５，最新報７﹒８４０５，
略低於上日收市價７﹒８４０３。
　　華僑永亨銀行發表報告指出，隨著人民幣整固及港美息差收窄，港元匯價正偏離７﹒８５弱
方兌換保證價，緊接下來的季節性因素及ＩＰＯ集資活動，預期可把一個月拆息推升至２﹒１厘
，加上美國減息預期升溫，令美元拆息受制，估計港美息差收窄，將續使港元短期內保持在偏強
水位，至於７月後套息交易會否重燃，暫時仍是未知之數，後市端視聯儲局對美息的立場和潛在
大型ＩＰＯ能否落實。
　　美國５月ＡＤＰ私人企業新增職位遠遜市場預期，繼聯儲局主席鮑威爾後，多名財金官員亦
暗示短期內將會減息，市場對減息期望進一步升溫。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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