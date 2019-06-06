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06/06/2019 14:36

【貿易開戰】穆迪：貿易戰升級，全球經濟增速或放緩至２﹒８％

　　《經濟通通訊社６日專訊》國際信貸評級機構穆迪投資發表報告指出，中美貿易戰升級令全
球經濟前景蒙上陰影，預期全球經濟增速會由原來估計２０１８年的３﹒２％放緩至２０１９和
２０２０年的２﹒８％，反映中國、美國、歐元區和已發展亞洲區增長減慢。
　　同時，穆迪估計，Ｇ２０經濟體的實際增長動力會由２０１８年高於趨勢增速的２﹒２％放
緩至２０１９年的１﹒７％和２０２０年的１﹒５％。撇除中國後，新興市場國家的經濟表現見
底，惟仍不會出現強勁反彈，Ｇ２０新興市場經濟增長率會由２０１８年的５％放緩至２０１９
年的４﹒６％，但２０２０年則會回升至４﹒９％。
　　穆迪認為，一旦全球經濟明顯放緩，新興工業國Ｇ２０利用貨幣及財政政策來刺激全球需求
的空間有限，不過央行持續的寬鬆政策將可支持良好的金融環境，內地的刺激措施依然充份，歐
美國家內需強勁，此等因素或可抵銷貿易摩擦不確定性增加帶來的負面影響。
　　穆迪又指，中美貿易戰愈演愈烈，雙方都威脅向對方加徵關稅，若情況升級，將對全球經濟
有持續性的影響。另外，美國和伊朗的爭端，或令中東局勢失衡，導致油價上漲，令經濟決策變
更加複離，而且其他風險仍然難以解決。包括英國脫歐道路仍未明朗。（ｃｌ）

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