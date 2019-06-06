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即市新聞

06/06/2019 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ破頂後回軟０﹒２５％，料將於高位爭持

　　《經濟通通訊社６日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ上周創新高後，今周回軟０﹒２５％，
最新報１８８﹒９５點，但仍屬歷史次高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇相信，樓價並非
轉勢向下，預計未來樓價由連升轉為高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。
　　黃良昇指出，ＣＣＬ、ＣＣＬ　Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）今周齊跌，結束三大整體
指數齊升１６周。中美貿易戰惡化對樓市的影響開始浮現，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）上周
創新高後回軟，但跌幅輕微，ＣＣＬ仍為歷史次高。

＊豪宅價持續上升料支持樓價高位企穩＊

　　ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒４９點，上周創新高後，今周回軟０﹒５７％。中原城市
大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８９﹒９８點，按周回軟０﹒７３％。早前三大整體指
數齊升１６周，創出歷史最長齊升。
　　ＣＣＬ（大型單位）報１９１﹒２５點，按周升１﹒３８％。豪宅樓價升勢持續，連升５周
共５﹒９４％。兼連續３周創歷史新高。豪宅市道向好，支持樓價於高位企穩。

＊港九市區樓價仍接近歷史高位＊

　　新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２００﹒５９點，按周升０﹒８２％，連續４周企穩２００點上
下。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９６﹒９６點，按周跌０﹒２５％，連續４周企穩１９７點上下
。新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７０﹒６６點，按周跌１﹒０５％，連升５周後回軟，兼連續４
周企穩１７０點上下。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８５﹒１１點，按周跌１﹒６５％。
　　今周四區指數一升三跌，上周兩升兩跌，早前連續六周三升一跌，分區樓價升勢遇上阻力。
四區之中，港九市區樓價較接近自己歷史高位，港島相差０﹒５２％，九龍相差１﹒９０％。新
界東相差３﹒９４％，新界西相差３﹒５８％。（ｃｌ）

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