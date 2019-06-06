【本港樓市】中原ＣＣＬ破頂後回軟０﹒２５％，料將於高位爭持

《經濟通通訊社６日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ上周創新高後，今周回軟０﹒２５％，

最新報１８８﹒９５點，但仍屬歷史次高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇相信，樓價並非

轉勢向下，預計未來樓價由連升轉為高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

黃良昇指出，ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）今周齊跌，結束三大整體

指數齊升１６周。中美貿易戰惡化對樓市的影響開始浮現，ＣＣＬ及ＣＣＬ（中小型單位）上周

創新高後回軟，但跌幅輕微，ＣＣＬ仍為歷史次高。



＊豪宅價持續上升料支持樓價高位企穩＊



ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒４９點，上周創新高後，今周回軟０﹒５７％。中原城市

大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８９﹒９８點，按周回軟０﹒７３％。早前三大整體指

數齊升１６周，創出歷史最長齊升。

ＣＣＬ（大型單位）報１９１﹒２５點，按周升１﹒３８％。豪宅樓價升勢持續，連升５周

共５﹒９４％。兼連續３周創歷史新高。豪宅市道向好，支持樓價於高位企穩。



＊港九市區樓價仍接近歷史高位＊



新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２００﹒５９點，按周升０﹒８２％，連續４周企穩２００點上

下。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９６﹒９６點，按周跌０﹒２５％，連續４周企穩１９７點上下

。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７０﹒６６點，按周跌１﹒０５％，連升５周後回軟，兼連續４

周企穩１７０點上下。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８５﹒１１點，按周跌１﹒６５％。

今周四區指數一升三跌，上周兩升兩跌，早前連續六周三升一跌，分區樓價升勢遇上阻力。

四區之中，港九市區樓價較接近自己歷史高位，港島相差０﹒５２％，九龍相差１﹒９０％。新

界東相差３﹒９４％，新界西相差３﹒５８％。（ｃｌ）

