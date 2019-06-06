《經濟通通訊社６日專訊》金管局公布，香港今年５月底的官方外匯儲備資產按月增加１４
億美元至４３７８億美元。為數４３７８億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七
倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４５％。
連同未交收外匯合約在內，香港於５月底的外匯儲備資產為４３０６億美元，比４月底的
４２９２億美元，同樣增加１４億美元。（ｃｌ）
06/06/2019 16:31
【本港經濟】金管局：５月外匯儲備資產按月增加１４億美元
《經濟通通訊社６日專訊》金管局公布，香港今年５月底的官方外匯儲備資產按月增加１４
億美元至４３７８億美元。為數４３７８億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七
倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４５％。
連同未交收外匯合約在內，香港於５月底的外匯儲備資產為４３０６億美元，比４月底的
４２９２億美元，同樣增加１４億美元。（ｃｌ）
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