【本港經濟】金管局：５月外匯儲備資產按月增加１４億美元

《經濟通通訊社６日專訊》金管局公布，香港今年５月底的官方外匯儲備資產按月增加１４

億美元至４３７８億美元。為數４３７８億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七

倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４５％。

連同未交收外匯合約在內，香港於５月底的外匯儲備資產為４３０６億美元，比４月底的

４２９２億美元，同樣增加１４億美元。（ｃｌ）

