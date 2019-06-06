《經濟通通訊社６日專訊》熒德控股（０８５３５）發盈喜，預期集團截至３月底止年度之
純利較２０１８年同期錄得之純利顯著增長。
董事會認為，該溢利增加主要由於主要附屬公司核心業務的內部增長；２０１９年度並無錄
得上市開支；及計入自２０１７年８月３日收購的另一間附屬公司衛保工程的全年經營業績，為
集團帶來溢利及收益。（ｋｙ）
06/06/2019 17:44
【企業盈喜】熒德控股（８５３５）料年度純利較去年同期顯著增長
《經濟通通訊社６日專訊》熒德控股（０８５３５）發盈喜，預期集團截至３月底止年度之
純利較２０１８年同期錄得之純利顯著增長。
董事會認為，該溢利增加主要由於主要附屬公司核心業務的內部增長；２０１９年度並無錄
得上市開支；及計入自２０１７年８月３日收購的另一間附屬公司衛保工程的全年經營業績，為
集團帶來溢利及收益。（ｋｙ）
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