《再戰明天》習近平與普京舉行會議，歐元區財長下周開會

《經濟通通訊社６日專訊》下周市場焦點將落在：下周四（１３日）歐元區財長舉行會議。



＊習近平與普京舉行會議＊



在外圍重要經濟活動上，明日（７日）國家主席習近平參加聖彼得堡經濟論壇，與俄羅斯總

統普京舉行會議。本港時間１１：００ａｍ，三藩市聯儲總裁戴利對新加坡管理大學學生與教職

員發表演講。１１：５０ａｍ，日本央行總裁黑田東彥於東京２０國集團（Ｇ２０）╱普惠金融

全球合作夥伴關係（ＧＰＦＩ）論壇發表主題演講。



＊美國及加拿大公布５月失業率＊



明日本港、中國內地及台灣因端午節，股市假期休市。

在數據方面，明日早上６：３０ａｍ，澳洲公布５月ＡｉＧ營建業表現指數。

下午１：００ｐｍ，日本公布４月領先及同時指標；１：００ｐｍ，瑞士公布５月失業率；

５：００ｐｍ，新加坡公布５月外匯儲備。

晚上８：３０ｐｍ，美國及加拿大分別公布５月失業率，料分別維持３﹒６％及５﹒７％

。１０：００ｐｍ，美國公布４月批發庫存，月率料由下滑０﹒１％升上增加０﹒７％。



＊昊天發展派業績＊



在本港，下周一德利機械（０８１４２）、昊天發展集團（００４７４）、昊天國際建投（

０１３４１）及尚捷集團控股（０８１８３）派業績。（ｈｌ）

