【海外置業－澳洲篇】澳洲樓回報穩長線投資選擇，稅項多不宜短炒

《經濟通通訊社記者金雪凝６日報道》澳洲與香港只有大約９個小時的飛行時間，是不少香

港市民升學、移民的熱門地點，自然有不少人都選擇在澳洲置業。今年澳洲的樓價降溫，似乎是

入市的好時機。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文向《經濟通通訊社》表示，澳洲、英國

、美國及加拿大是本港買家到海外置業的熱門地方，而澳洲今年樓價回落，雖然回報率只有４至

５厘左右，相比其他地區不算很高，但若想追求穩健回報，長線而言，澳洲是個值得推薦的地方

。

林浩文指，在澳洲置業的本港及內地買家，主要是用作移民、子女留學及退休投資，他們都

會選擇有較多華人聚居的城市，如悉尼、墨爾本等，亦有買家會選擇價錢相對便宜的帕斯及黃金

海岸等。



＊政府收緊按揭，樓價跌勢持續＊



澳洲樓價自２０１７年９月見頂後跌勢持續，根據澳洲統計局的數字顯示，去年澳洲八個主

要平均樓價按年下跌５﹒１％，按季跌２﹒４％，當中主要城市悉尼的樓價跌幅最大，按年下跌

７﹒８％，按季跌３﹒７％，而墨爾本的樓價亦按年下跌６﹒４％，按季跌２﹒４％。去年１２

月的住宅平均價格下跌１﹒５７萬澳元至６５﹒１１萬澳元，而住宅數量就增加４﹒２６萬間至

１０２５﹒６７萬間。地產研究機構Ｃｏｒｅ Ｌｏｇｉｃ的數據顯示，悉尼樓價從２０１７年

高位下跌１４﹒５％；墨爾本的樓價亦下跌了１１％。

林浩文指，澳洲本土人口不多，早幾年澳洲樓價急升，尤其是悉尼等有較多華人聚居的地區

，反映樓價上升的動力主要依靠海外買家。不過，澳洲政府去年收緊按揭，非澳洲本地居民難以

貸款，因此澳洲物業對海外買家的吸引性下降，樓價亦有所回落。



＊買樓需付太多稅項及費用，不宜短期炒賣＊



樓市調整是否買家入市的時機？林浩文認為，作為長線投資是值得考慮，但買家需要有足夠

資金，以解決到按揭收緊的問題。

在澳洲買樓需要繳付多種稅項及費用，包括佔樓價約１﹒２％至５﹒６５％不等的印花稅、

政府登記費、保險等。此外，無持有澳洲永久居留權或臨時簽證的海外買家，在當地購買物業前

，必須得到外國投資審批委員（ＦＩＲＢ）審批，除非項目已獲批出售予海外買家，而相關的申

請費用更在２０１７年提高１０％。在持有物業期間，業主亦需要支付土地稅、租金入息稅、物

業管理費等。轉售物業時就需要繳付資本增值稅等費用。林浩文強調，由於澳洲買樓有太多稅項

和費用，不能作短期炒賣。

林浩文指，較為看好悉尼、墨爾本、布里斯本等華人聚居的主要城市，而個人亦對澳洲的經

濟環境並不擔心，但當地的政策會因不同執政的總理及黨派而有所不同，認為買家到當地置業，

首要是考慮個人融資能力，評估境外借貸的可行性，又建議先想清楚置業目的，例如若用作留學

或退休之用，就留意物業的位置及地區是否合適，若用作投資就考慮物業的類型。

