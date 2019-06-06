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即市新聞

06/06/2019 11:30

【海外置業－澳洲篇】澳洲樓回報穩長線投資選擇，稅項多不宜短炒

　　《經濟通通訊社記者金雪凝６日報道》澳洲與香港只有大約９個小時的飛行時間，是不少香
港市民升學、移民的熱門地點，自然有不少人都選擇在澳洲置業。今年澳洲的樓價降溫，似乎是
入市的好時機。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文向《經濟通通訊社》表示，澳洲、英國
、美國及加拿大是本港買家到海外置業的熱門地方，而澳洲今年樓價回落，雖然回報率只有４至
５厘左右，相比其他地區不算很高，但若想追求穩健回報，長線而言，澳洲是個值得推薦的地方

　　林浩文指，在澳洲置業的本港及內地買家，主要是用作移民、子女留學及退休投資，他們都
會選擇有較多華人聚居的城市，如悉尼、墨爾本等，亦有買家會選擇價錢相對便宜的帕斯及黃金
海岸等。

＊政府收緊按揭，樓價跌勢持續＊

　　澳洲樓價自２０１７年９月見頂後跌勢持續，根據澳洲統計局的數字顯示，去年澳洲八個主
要平均樓價按年下跌５﹒１％，按季跌２﹒４％，當中主要城市悉尼的樓價跌幅最大，按年下跌
７﹒８％，按季跌３﹒７％，而墨爾本的樓價亦按年下跌６﹒４％，按季跌２﹒４％。去年１２
月的住宅平均價格下跌１﹒５７萬澳元至６５﹒１１萬澳元，而住宅數量就增加４﹒２６萬間至
１０２５﹒６７萬間。地產研究機構Ｃｏｒｅ　Ｌｏｇｉｃ的數據顯示，悉尼樓價從２０１７年
高位下跌１４﹒５％；墨爾本的樓價亦下跌了１１％。
　　林浩文指，澳洲本土人口不多，早幾年澳洲樓價急升，尤其是悉尼等有較多華人聚居的地區
，反映樓價上升的動力主要依靠海外買家。不過，澳洲政府去年收緊按揭，非澳洲本地居民難以
貸款，因此澳洲物業對海外買家的吸引性下降，樓價亦有所回落。

＊買樓需付太多稅項及費用，不宜短期炒賣＊

　　樓市調整是否買家入市的時機？林浩文認為，作為長線投資是值得考慮，但買家需要有足夠
資金，以解決到按揭收緊的問題。
　　在澳洲買樓需要繳付多種稅項及費用，包括佔樓價約１﹒２％至５﹒６５％不等的印花稅、
政府登記費、保險等。此外，無持有澳洲永久居留權或臨時簽證的海外買家，在當地購買物業前
，必須得到外國投資審批委員（ＦＩＲＢ）審批，除非項目已獲批出售予海外買家，而相關的申
請費用更在２０１７年提高１０％。在持有物業期間，業主亦需要支付土地稅、租金入息稅、物
業管理費等。轉售物業時就需要繳付資本增值稅等費用。林浩文強調，由於澳洲買樓有太多稅項
和費用，不能作短期炒賣。
　　林浩文指，較為看好悉尼、墨爾本、布里斯本等華人聚居的主要城市，而個人亦對澳洲的經
濟環境並不擔心，但當地的政策會因不同執政的總理及黨派而有所不同，認為買家到當地置業，
首要是考慮個人融資能力，評估境外借貸的可行性，又建議先想清楚置業目的，例如若用作留學
或退休之用，就留意物業的位置及地區是否合適，若用作投資就考慮物業的類型。

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