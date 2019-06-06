【海外置業－澳洲篇】澳洲樓價靠海外買家推動，現泡沫惟不會爆煲

《經濟通通訊社記者金雪凝６日報道》澳洲樓價一向依靠海外買家推動，不過去年自政府收

緊銀行按揭後，樓價就持續下跌。地產研究機構Ｃｏｒｅ Ｌｏｇｉｃ數據顯示，悉尼樓價從

２０１７年高位下跌１４﹒５％；墨爾本的樓價亦下跌了１１％。市場普遍認為，澳洲樓價將繼

續有跌幅，惟持續的移民趨勢可支持樓市，料樓價長期下滑可能性不大。



＊世邦魏理仕料兩大主要城市樓價最少跌１２％＊



世邦魏理仕早前發表的報告指，今年存在重大不確定因素，可能對樓市產生影響，包括澳洲

移民及相關政策的轉變，以及政府對銀行業不當行為的調查等，銀行正在回應有關的初步調查結

果，並實施更嚴格的貸款標準。悉尼和墨爾本的樓價調整主要受到信貸緊縮和市場信心影響。

另外，該行提到，過去幾年移民到澳洲的人數一直創新高，２０１６至２０１７年度的移民

人數多達２６﹒３萬人，直至翌年才回落至２３﹒７萬人，主要由於澳洲市民認為，悉尼及墨爾

本的的樓價難以負擔，以及交通擠塞問題是人口增長所致，估計２０１９至２０２０年度的移民

人數將會進一步減少至１６萬人，有關變化或會拖累正處於價格調整的市場。該行預料，今年悉

尼樓價將會下跌１５％至２０％，而墨爾本的樓價將跌１２％至１７％。



＊萊坊：澳洲樓市有泡沫跡象，惟料爆煲機會不大＊



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文在接受《經濟通通訊社》專訪時表示，目前市況較

為淡靜，未來需視乎中美貿易戰等事件的進展以及澳洲政府的政策走向，實際的樓價走勢難以預

測，但估計今年下半年樓市發展仍然平穩，甚至會出現跌幅，而全年整體亦將會輕微下跌。他又

指，澳洲多年來都由境外買家推動樓價，現時稍微看到有泡沫跡象，但相信爆煲的機會不大。

林浩文指，澳洲過去幾年由於有大量海外買家到當地置業而不斷增加供應，規模是澳洲的人

口及經濟難以消化。倘若境外的購買力突然萎縮或停頓，就會對澳洲產生很大影響。同時，澳洲

的經濟相當受外圍因素影響，包括貿易戰及全球的經濟增長放緩等，因為這些因素都會影響到投

資市場，或會令買家保持觀望。



＊羅兵咸：墨爾本仍是全球最值得投資的城市＊



不過，羅兵咸永道的報告就將墨爾本和悉尼分別列為全球最值得投資的城市首位及第三位。

羅兵咸永道指出，墨爾本的樓價自去年１０月下跌了４﹒９％，主要由於開發商及買家的銀行信

貸收緊，反映出澳洲政府及銀行都擔心樓市過熱，但該行認為長遠而言，持續的移民趨勢對樓市

有利，因此樓價長期下滑的可能性不大。至於悉尼，該行指，悉尼的樓價已經下跌超過一年，但

由於移民令城市人口增加，悉尼的房屋仍然是世界上最難負擔。

