【企業盈警】國能國際資產料全年將錄得虧損淨額約３０００萬元

《經濟通通訊社６日專訊》國能國際資產（００９１８）發盈警，預料截至今年３月底止年

度將會盈轉虧，錄得虧損淨額約３０００萬元。

公司指，上個財政年度錄得溢利淨額１１００萬元，主要由於確認集團兩個辦公室單位的公

允值收益約４７２３萬元，而在截至今年３月底止年度，該等物業已租出並賺取租金收入，因此

被重新分類為投資物業及按公允值計量。

公司又指，儘管截至今年３月底止年度業績預期錄得虧損，但對前景仍然感到樂觀，並強調

財務狀況依然穩健，擁有足夠現金資源以應付目前及未來現金流需求。（ｓｋ）

