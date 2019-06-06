《經濟通通訊社６日專訊》國能國際資產（００９１８）發盈警，預料截至今年３月底止年
度將會盈轉虧，錄得虧損淨額約３０００萬元。
公司指，上個財政年度錄得溢利淨額１１００萬元，主要由於確認集團兩個辦公室單位的公
允值收益約４７２３萬元，而在截至今年３月底止年度，該等物業已租出並賺取租金收入，因此
被重新分類為投資物業及按公允值計量。
公司又指，儘管截至今年３月底止年度業績預期錄得虧損，但對前景仍然感到樂觀，並強調
財務狀況依然穩健，擁有足夠現金資源以應付目前及未來現金流需求。（ｓｋ）
06/06/2019 17:00
【企業盈警】國能國際資產料全年將錄得虧損淨額約３０００萬元
《經濟通通訊社６日專訊》國能國際資產（００９１８）發盈警，預料截至今年３月底止年
度將會盈轉虧，錄得虧損淨額約３０００萬元。
公司指，上個財政年度錄得溢利淨額１１００萬元，主要由於確認集團兩個辦公室單位的公
允值收益約４７２３萬元，而在截至今年３月底止年度，該等物業已租出並賺取租金收入，因此
被重新分類為投資物業及按公允值計量。
公司又指，儘管截至今年３月底止年度業績預期錄得虧損，但對前景仍然感到樂觀，並強調
財務狀況依然穩健，擁有足夠現金資源以應付目前及未來現金流需求。（ｓｋ）
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