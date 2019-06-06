【企業盈警】中國置業投資料２０１９年度虧損淨額將大幅收窄

《經濟通通訊社６日專訊》中國置業投資（００７３６）公布，預期截至今年３月底止年度

的未經審核綜合虧損淨額，將較２０１８年同期的綜合虧損淨額將大幅收窄，主要由於上市證券

投資虧損大幅減少及可供出售投資之減值大幅減少。（ｓｋ）

