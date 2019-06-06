【企業盈警】富強金融（２９０）料去年度虧損擴大至逾一億元

《經濟通通訊社６日專訊》中國富強金融（００２９０）發盈警，預料截至３月底止年度總

虧損不超過１﹒１４億元，較２０１８年度之總虧損５３６７﹒１萬元擴大，主要由於員工成本

增加、呆壞帳撥備增加、聯營公司全面開支增加，以及可換股債劵和貸款應佔融資成本增加。

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