《經濟通通訊社６日專訊》「鞋王」百麗（前上市編號：０１８８０）於２０１７年７月退
市，外電今日引述消息人士報道，百麗有意分拆旗下運動服裝業務在港上市，最快本月底遞交上
市申請，目標下半年上市，集資１０億美元。百麗運動服裝業務的分銷品牌包括Ｎｉｋｅ及
Ａｄｉｄａｓ。（ｃｈ）
06/06/2019 18:10
【新股上市】傳百麗分拆運動服裝業務集資１０億美元，月底遞申請
《經濟通通訊社６日專訊》「鞋王」百麗（前上市編號：０１８８０）於２０１７年７月退
市，外電今日引述消息人士報道，百麗有意分拆旗下運動服裝業務在港上市，最快本月底遞交上
市申請，目標下半年上市，集資１０億美元。百麗運動服裝業務的分銷品牌包括Ｎｉｋｅ及
Ａｄｉｄａｓ。（ｃｈ）
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