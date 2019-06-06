【新股上市】傳百麗分拆運動服裝業務集資１０億美元，月底遞申請

《經濟通通訊社６日專訊》「鞋王」百麗（前上市編號：０１８８０）於２０１７年７月退

市，外電今日引述消息人士報道，百麗有意分拆旗下運動服裝業務在港上市，最快本月底遞交上

市申請，目標下半年上市，集資１０億美元。百麗運動服裝業務的分銷品牌包括Ｎｉｋｅ及

Ａｄｉｄａｓ。（ｃｈ）

