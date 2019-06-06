【企業盈警】國際商業結算（１４７）料年度虧損大幅增加

《經濟通通訊社６日專訊》國際商業結算（００１４７）發盈警，預料截至３月底止年度虧

損按年大幅增加，２０１８年同期之虧損為６８００萬元。虧損擴大主要由於無形資產將錄得減

值虧損約５９００萬元，以及預計因相關借款人潛在拖欠而對應收保理款項作出減值虧損約

１﹒２２億元。（ｃｈ）

