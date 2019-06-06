《小傳日記》龍舟節來臨，成交急下沉；貿談仍無期，魚缸續牛皮！

《小傳日記》花旗國聯儲局一哥鮑叔（鮑威爾）前日（４日）出嚟放鴿，缸友都叫開心咗一

陣，魚缸噚日一度最多彈起３５７點，重上十天線兼破埋二萬七，可惜中美貿易談判冇乜進展，

喺淡友步步進逼下，唔少好友喺高位落荒而逃，最後噚日埋單只係進帳１３３點。

雖然今日神州工信部正式向電訊商發放５Ｇ商用牌照，但幾乎所有５Ｇ概念股都「見光死」

，魚缸今朝高開４０點後，升幅只係最多擴至８８點，全日高見２６９８４，再一次喺二萬七關

前止步。到咗下晝，魚缸升幅都已經蒸發得七七八八，後半段大部分時間都係唔上唔落，但

重磅大佬同汽車佬尾市發力，魚缸最終全日埋單升咗約６９點，報２６９６５點。聽日就係端午

假期，可能唔少缸友一心期待要睇划龍舟比賽嘅關係，魚缸成交只有６７１億銀，較噚日縮水

近１６巴仙。

國貨埋單報１０３３４點，蒸發咗１０點。

Ａ場插水，上證收報２８２７點，瀉３３點或超過１巴仙；深證收報８５８６點，跌１５９

點或近兩巴仙。兩市成交只有３７６６億人仔，較噚日少咗近８巴仙。

重磅藍戰士今日兩邊走，ＱＱ（００７００）唔見咗唔夠半巴仙，報３３０﹒４銀。生發發

（００３８８）同ＡＩＡ（０１２９９）各彈起近１巴仙，報２５０﹒６銀同７４﹒３銀。大象

（００００５）跳起１格，報６４﹒３銀。建行（００９３９）彈起半巴仙，報６﹒１８銀。



＊鐵塔見光死中電信彈起，華為減採購舜宇難自救＊



一直只聞樓梯響嘅「５Ｇ發牌」終於有料到，工信部今日向三大中資電訊佬同神州廣電發放

５Ｇ商用牌照，但缸友似乎唔多賣帳，一眾５Ｇ概念股開市冇幾耐就見光死，中興通訊

（００７６３）蒸發咗近半成，報２０﹒０５銀。神州鐵塔（００７８８）就唔見咗４巴仙，報

１﹒９１銀，仲要係表現最差嘅國貨佬！京信通信（０２３４２）同樣碌低逾４巴仙，報１﹒６

銀。中通服務（００５５２）跣低超過３巴仙，報６蚊。

不過，中資電訊佬就有追捧，神州電信（００７２８）彈起逾兩巴仙，報４﹒０１銀。神州

移動（００９４１）升咗唔夠半巴仙，報７０﹒４銀。聯通（００７６２）就升咗近４格，報

８﹒４銀。

今朝東瀛媒體《日經亞洲評論》爆料話華為會減少採購手機零部件多達三成，一眾手機設備

佬收到風即刻頹晒。即使華為之後出嚟澄清冇咁嘅事，但手機設備佬都要全線插水，舜宇

（０２３８２）同丘鈦（０１４７８）都分別跌咗超過１巴仙，報６７﹒５５銀同５﹒４８銀。

瑞聲（０２０１８）只係唔見咗逾半巴仙，報４０﹒７５銀。比亞迪電子（００２８５）就插水

兩巴仙，報１０﹒３銀。



＊原油庫存增三桶油價崩，他屐遭削半耐世特難歡＊



每個星期三都公布嘅花旗原油庫存噚日又畀「驚喜」大家，原本「孖屐」都諗住個數會跌，

點知揭盎係意外飆升６８０萬桶！比五年嚟同期平均水平仲高出約６巴仙，嚇到投資者不繼掟貨

，令到國際油價收跌！唔單止啊，紐油對比四月高位仲要唔見兩成二，即係再次步入技術熊市啊

！油價跌到咁，三桶油今日都無曬心情啊，其中同油價走勢最敏感嘅中海油（００８８３）就跌

得最傷啊，全日唔見近２巴仙，收報１２﹒１６銀，做埋表現最差藍戰士；中石化

（００３８６）走低近１巴仙，收報５﹒１銀；中石油（００８５７）就跌１仙，報４﹒２８銀

。

侵侵同墨西哥噚晚再就貿易同非法移民嘅問題傾「刁」，不過暫時就未有咩進展，早排聽到

墨西哥會被花旗國加稅，已經令到當地有業務嘅耐世特（０１３１６）怕怕，患不通行，今日花

旗仲發表報告，大削佢「他屐」一半到７銀，投資評級仲連降兩級到「掟貨」，攪到今日佢要急

挫４巴仙，報９﹒０６銀；同樣喺當地有廠嘅敏實（００４２５）只係唔見近半巴仙，報

２０﹒７銀。其他出口佬方面，互太紡織（０１３８２）同敏華（０１９９９）就齊齊跌近２巴

仙，分別報６﹒１４銀同３﹒１２銀。德昌電機（００１７９）、偉易達（００３０３）同海天

國際（０１８８２）就各升２巴仙分別報１５﹒４２銀、６８﹒３５銀同報１５﹒７２銀。



＊鮑叔料減息磚頭受刺激，發改委出招砵砵車急飆＊



鮑叔前日（４日）就話，將會採取合適嘅措施，維持花旗國經濟擴張，會密切留意貿易動向

嘅影響，「孖屐」即時憧憬減息。加上交銀國際話，除非香江經濟基本面受貿易戰嚴重打擊，估

計樓價升勢會持續至第三季，本地地產佬繼續受恵生猛。信置（０００８３）鏟高逾２巴仙，報

１２﹒８６銀，重上十天線（約１２﹒７６銀）。新地（０００１６）踢高近２巴仙，報

１２６﹒４銀。恆隆地產（００１０１）生猛升近２巴仙，報１７﹒１６銀，重上十天線

（約１７﹒０３銀）。長實（０１１１３）撐實漲近１巴仙，報５８﹒４銀。新世界

（０００１７）就彈起近１巴仙，報１１﹒８６銀。

神州發改委又有新政策出台，禁止出台新砵砵車限購，加快由限制購買轉向引導使用，仲會

促進農村砵砵車消費，取消農夫車入城限制，砵砵車尾市踩行油。比亞迪（０１２１１）飆升近

６巴仙，報４７﹒７５銀，重上廿天線（約４６﹒８７銀），係今日表現最好國貨佬！吉利

（００１７５）急升逾２巴仙，報１２﹒８４銀，係今日表現最好藍戰士！長汽（０２３３３）

踢高逾２巴仙，報５﹒９５銀，曾經高見５﹒９９銀，創近月高位。華晨（０１１１４）亦有力

撐升逾１巴仙，報８﹒１８銀。廣汽（０２２３８）都醒神漲近１巴仙，報７﹒７５銀。龍舟節

愉快，請請！



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