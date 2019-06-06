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即市新聞

06/06/2019 10:32

《真知灼見－溫灼培》金價高處不勝寒

　　《真知灼見》現貨金價自上周四（３０日）便開始展現升勢，不單瞬間上破了１３００美元
的心理關位，昨晚（５日）更高見靠近１３４４美元水平，相距不遠便能突破今年２月２０日高
位１３４６﹒７３美元（據路透社數字）。黃金需求以飾金為主，當中又以中國及印度為全球最
大黃金買家。面對中國經濟有機會因中美磨擦加深而受損，印度又同時被美國撤銷其開發中國家
最優惠國待遇地位，中印經濟有機會一同轉弱下，難免會影響兩國對飾金的需求，這理應不利於
金價。但近周金價的上升卻是不爭事實，究其原因為何？

＊中國印度經濟增長或放慢，影響飾金需求＊

　　黃金確有其避險功能，但只有當市場對全球主要貨幣如美元、歐元、英鎊、日圓等失去信心
，黃金才能發揮其資金避難所角色。單是環球經濟有機會轉差，黃金在這方面是沒有避險功能；
相反更可能會因經濟差削弱消費者對飾金的購買力而有所回落。但當上周美國宣布對墨西哥徵關
稅後，擔心美國經濟受損，資金急於四處尋找避難所。當美國、歐洲及日本的債息跌到一個不合
理的低位，而金價當時仍相對便宜，投資者便急不可待，也不理會黃金在這方面有否真正避險功
能，便購買了黃金。但這樣把金價推升難望持久，倘日後從世界黃金協會（ＷＧＣ）數字中發現
中國及印度對黃金的購買力不足，提防金價有機會再次下穿１３００美元。現貨金價龐大技術阻
力料於１３５０美元位置。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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