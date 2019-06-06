【貿易開戰】特朗普：與墨西哥協商有進展，但仍遠遠不足夠

《環富通基金頻道６日專訊》美國總統特朗普表示，美國與墨西哥就阻止非法移民進入美國

的磋商正取得進展，並將於周四繼續進行，但除非能夠達成協議，否則從下周一開始，墨西哥輸

美商品將被加徵５％關稅。

他續指，認為墨西哥希望在這場移民爭端中達成協議，墨西哥必須阻止非法移民進入美國，

否則美墨將不能做生意。（ｍｎ）

