【貿易開戰】基金界相信中國有能力應付，籲吸非製造業和消費品股

《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》近日中美貿易戰愈演愈烈，基金界普遍相信中國

有能力應付貿易戰，但預期貿易戰會損害經濟基本面，料美國經濟至２０２０年時只有低於

１﹒５％的增長率。此外，業界亦認為關稅對通脹的影響並不會構成重大憂慮。



＊霸菱方偉昌：非製業和消費品行業股份受貿戰影響微＊



霸菱香港中國股票投資董事方偉昌對《環富通基金頻道》表示，面對中美貿易戰升溫，內地

已削減銀行存款準備金率，和施加財政及行政政策。該行相信中國有能力應付這場戰役，料局勢

將會穩定下來。他說，中美貿易戰會逼使中國轉移出口夥伴對象至東南亞和歐洲。

方偉昌說，下半年的投資策略應是以選股方式買入作長線投資。看好受貿易戰影響不大的非

製業和消費品行業。

此外，對於英國脫歐的影響方面，他回應道，英國脫歐問題早已於２０１６年開始，目前市

場已消化了這個因素，料即使英國進行硬脫歐，其影響將很少。但投資者須迴避業務與英鎊相關

的股票。



＊宏利：地緣政治風險升溫，宜聚焦於經濟基本因素＊



宏利資產配置團隊宏觀經濟策略部認為，在地緣政治風險升溫時，一般建議投資者聚焦於經

濟基本因素，以免被市場雜音所干擾。現時，美國的基本因素不像一個月前般正面。

首先，該行認為股市在４月已反映大部分美國宏觀經濟強勁的消息（增長良好和通脹溫和）

。市場因而需要另一項利好催化因素，例如是企業盈利強勁或歐洲經濟數據改善，才能延續升勢

。這些利好催化因素尚未亦未必會實現。其次，該行對美國第二季經濟增長不如先前樂觀，因為

首季國內生產總值數據反映囤積庫存量龐大，意味第二季庫存需要消化，這往往會拖累增長數據

。

再者，美國和其他國家曾多次因高度不明朗因素而窒礙商業投資。預料貿易政策不確定性削

弱企業信心，亦不利第二季經濟增長。總括來說，雖然該行仍然看好美國今年夏季的增長前景，

但相信股市會更加波動。鑑於聯儲局就利率政策應會強調保持觀望態度，而利率將維持於目前偏

低水平。



＊２０２０年經濟增長將會低於趨勢，但不致於衰退＊



宏利對２０２０至２０２１年經濟增長的最大憂慮在於加息對美國經濟的影響。近期息率向

下的趨勢反映這些阻力不如一個月前市場預期般嚴重。儘管如此，經濟在未來２４個月陷入衰退

的尾端風險尚未消除，而調高關稅的影響仍然是一項已知的未知數，但這亦支持該行的觀點：

２０２０年的經濟環境將會「蹣跚而行」，屆時經濟增長將會低於趨勢（即低於１﹒５％），但

不致於出現技術性或傳統的衰退。



＊景順：貿易戰可能驅使北京重新啟動擴張性財政和貨幣刺激措施＊



景順亞太區環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，由於與美國持續的貿易摩擦將影響

其他經濟產業，有可能驅使北京重新啟動擴張性財政和貨幣刺激措施，以確保能實現早前訂下的

全年ＧＤＰ增長目標。

中國人民銀行最近透過公開市場操作注入人民幣１５００億元以增加流動性供應，並表示當

局已準備好透過注入流動性或下調存款準備金率以實行擴張性貨幣政策。



＊中國和新興市場的風險資產已呈現一些吸引力＊



投資者可以預期，地緣政治局勢不明朗將導致市場持續波動。趙耀庭預期，中美雙方均不會

在開放內地市場和保障知識產權等深層政治矛盾議題上作出重大妥協。

儘管股市仍然憧憬中美兩國可能於短期內達成貿易協議，但債券投資者可能對貿易緊張局勢

的不確定性有更準確的解讀。

市場波動為長線投資者帶來投資機遇，因為中國和新興市場的風險資產已呈現一些具吸引力

的機會。如果美國聯儲局在年底前減息，預計新興市場風險資產將有所反彈。



＊西方資產管理：關稅對通脹的影響並不會構成重大憂慮＊



西方資產管理投資組合經理及研究分析師Ｊｏｈｎ Ｂｅｌｌｏｗｓ表示，美國於５月初再

次上調部分中國進口商品的關稅，是近１８個月以來對中國進口商品實施的第三輪關稅措施。此

前，美國於２０１８年宣布對中國進口洗衣機和大陽能板徵收２０％關稅，並對價值２０００億

美元的指定進口商品收取１０％關稅。未來關稅可能再次上調，促使投資者再次憂慮關稅對通脹

的影響。

美國對華商品實施首輪關稅措施至今已經超過一年，因此投資者可以借鑑２０１８年的經驗

，評估新措施的潛在影響；最直接的結論是，新措施或會推高消費物價，但有關效應一般不會長

期持續。舉例來說，美國政府在２０１８年加徵關稅１２個月後，個人消費開支指數中的主要電

器價格上升１２％，但其後通脹迅速回落至加徵關稅前的水平。

關稅亦可能將影響需求，但對美國聯儲局的政策近乎毫無影響。事實上，紐約聯邦儲備銀行

估計，在沒有關稅措施的情況下，所實現通脹將低達０﹒３％，意味著「基本」通脹可能在

１﹒５％以下（年化），因此聯儲局理事Ｌａｅｌ Ｂｒａｉｎａｒｄ暗示，當局甚或會對另一

輪關稅引發的價格升勢表示歡迎。綜合而言，這意味關稅對通脹的影響並不會構成重大憂慮。

債市將正確反映通脹只會短暫升溫，並聚焦於有關效應欠持續性。需求一旦回軟，實際上或

會令債券孳息受壓，至少能避免債息上升。對債券市場來說，更重要的考慮因素是關稅帶來的間

接影響，包括金融狀況或環球經濟增長前景的轉變。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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