《股市一周》港股全星期升６４點終止四連跌，日均成交減逾１３％

《經濟通通訊社６日專訊》港股本周因周五（７日）端午節休市關係，只有四個交易日，恆

指本周表現窄幅上落，市場正觀望中美兩國元首對貿易戰會否有新一步動態，投資者表現謹慎，

整周波幅亦不足五百點。

周一（３日）港股受外圍因素影響而呈高開低走格局，雖然５月財新中國製造業ＰＭＩ勝預

期並一度刺激大市造好，惟市場觀望氣氛濃厚下，港股終僅低收７點；周二（４日）因美國調查

科技公司是否違反反壟斷法，引發科技股急挫，加上十年期美國國債息率失守２﹒１％關，港股

跟隨走弱再創４個月低位，收跌１３２點；周三（５日）因美聯儲主席鮑威爾暗示有減息可能性

出現，帶動道指一度急升逾五百點，港股方面曾一度重上二萬七關及十天線，惟尾市升幅收窄，

關口位得而復失，單日收升１３３點。



＊港股全周四個交易日，波幅４４７點＊



是日港股繼續受鮑威爾言論影響，今早輕微高開４０點，本地地產股略見鑊氣。內地官方公

布將批出四個５Ｇ牌照，但本港中資電訊股未見炒作，反見更多獲利盤湧現，港股全日在

２６９００關口窄幅上落，最終收報２６９６５點，升６９點。

總結本周四個交易日，恆指在２６６７１點至２７１１９點波動，波幅只有４４７點，全周

累升６４點或０﹒２４％，並終止四周連跌。港股主板日均成交約７６９億元，按周下跌

１３﹒４８％。

國企指數整周累跌５２點或０﹒５％，收１０３３４點，全周在１０２８８至１０４６２之

間波動。



＊手機設備股略反彈，地產股走勢向好＊



重磅股方面，匯控（００００５）本周升０﹒３９％，收報６４﹒３元。港交所

（００３８８）本周升０﹒４８％，收報２５０﹒６銀。騰訊（００７００）本周窄幅上落，收

升１﹒３５％收報３３０﹒４銀。友邦（０１２９９）本星期漲０﹒８８％，收報７４﹒３銀。

受華為事件影響，本港手機設備股此前重挫，惟本周走勢個別發展，比亞迪電子

（００２８５）本周跌０﹒１９％，收報１０﹒３元。瑞聲科技（０２０１８）全周升０﹒２％

，收報４０﹒７５元。舜宇光學（０２３８２）走高１﹒０５％，收報６７﹒５５元。丘鈦科技

（０１４７８）跌０﹒９％，收報５﹒４８元。鴻騰精密（０６０８８）挫４﹒１５％，收報３

元。

美聯儲暗示存在加息可能性，本港地產整周走勢向好，恆基地產（０００１２）本周升

０﹒３７％，收報４０﹒６５元。新地（０００１６）全星期漲１﹒８５％，收報１２６﹒４元

。新世界（０００１７）升２﹒６％，收報１１﹒８６元。長實（０１１１３）走高３％，收報

５８﹒４元。恆隆地產（００１０１）漲４％收報１７﹒１６元，為全周升幅最大恆指成分股。



＊濠賭股跌，５Ｇ發牌中資電訊股炒起＊



大市進入下降軌道，資金尋找資金泊岸，加上近日人民幣反彈，食品股跌幅收窄。旺旺

（００１５１）本周升２﹒５％，收報５﹒７３元。統一（００２２０）全星期軟２﹒０４％，

收報８﹒１６元。康師傅（００３２２）走低０﹒３１％，收報１２﹒２元。維他奶

（００３４５）升３﹒５７％，收報４３﹒５５元。蒙牛乳業（０２３１９）漲１﹒０５％，收

報２８﹒９５元。

兩隻藍籌醫藥股繼續捱沽，包辦全周最差藍籌股首兩位，受累國家財政部查７７藥企會計真

實性，涉多家上市公司，加上內地推進藥品集中採購，未影響盈利增長。中生製藥

（０１１７７）全周報６﹒９元挫１２﹒７７％，石藥（０１０９３）插水８﹒８７％報

１１﹒５２元，後者更為全周跌幅最大國指股。

５月份澳門賭收雖見升幅，惟市場難以接受其表現，濠賭股下挫，銀娛（０００２７）本周

跌１﹒２７％，收報４６﹒８元。新濠國際（００２００）全星期跌１﹒４％，收報１５﹒４８

元。澳博（００８８０）微跌０﹒１２％，收報８﹒６７元。永利澳門（０１１２８）全星期軟

３﹒９９％，收報１５﹒６４元。金沙（０１９２８）本周跌１﹒５５％，收報３４﹒９５元。

美高梅（０２２８２）本周跌４﹒７９％，收報１１﹒５２元。

５Ｇ概念股雖然今日未見炒作，但早於上周已預先炒起，其中中電信（００７２８）全周漲

５﹒１１％，收報４﹒０１元。中國聯通（００７６２）本周升１﹒５７％，收報８﹒４元。中

移動（００９４１）亦升２﹒８５％，收報７０﹒４元。中國鐵塔（００７８８）本星期升

８﹒５２％，收報１﹒９１元，為全星期升幅最大國指股。（ｕｌ）

