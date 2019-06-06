《宏觀理財－冼健岷》自願醫保高端產品，設自付額減省保費支出

《宏觀理財》自願醫保計劃已經推出一段時間，當中包括基本保障的「標準計劃」，以及進

階版「靈活計劃」。如果大家希望獲得比市場普遍的「靈活計劃」更優質的醫療保障，可以考慮

自願醫保「靈活計劃」中少數只受限於個人每年及終身限額卻可全數賠償不同保障項目之的高端

醫療計劃，享有更優越的保障。

高端醫療計劃顧名思義賠償及覆蓋範圍當然更加全面，例如坊間有自願醫保高端計劃的主要

保障項目可全數賠償，每年保障限額高達５００萬元，終身保障限額更高達２０００萬元。而且

，保障範圍並不局限於香港，受保人在大多數的亞洲地區都可獲得保障。保障金額和地域更廣，

保費亦都相應較高，客戶如希望得到上述全面的保障，但又擔心保費難以負擔，那該如何是好？



＊先「包底」，再索償＊



此類「靈活計劃」內的高端醫療計劃特別加入「自付額」（又稱墊底費）選項，受保人先「

包底」自行負擔部分醫療費，之後再索償。此類方案的保費會比選擇零「自付額」方案較相宜。

例如，市場上有計劃提供四個自付費選項，分別為０元、１﹒５萬元、２﹒５萬元及５萬元。「

自付額」愈高，保費愈低；「自付額」愈低，保費愈高。以２５－３９歲的非吸煙投保人士為例

，自付費０元的年繳保費介乎７５４６－１０７６７元；自付費１﹒５萬元的年繳保費介乎４６

７８－６６７５元；自付費２﹒５萬元的年繳保費介乎４，１５１－５９２３元；自付費５萬元

的年繳保費介乎３４７２－４９５４元。



＊善用公司醫保支付「自付額」＊



然而，「自付額」是不是就等於一定要由「自己支付」？其實，打工仔可用現時公司提供的

醫保作出的賠償金額，來支付自願醫保的「自付額」，如此一來，自己便可能不用真金白銀來繳

付「自付額」了。

此外，市場上有計劃提供免再核保調低「自付額」，客戶可選擇於年滿５０、５５、６０、

６５、７０、７５或８１歲生日後的保障周年日，毋須再次提交健康申報，而調低至指定「自付

額」金額。不同人生階段可選擇不同「自付額」，年輕時經濟能力稍遜，可揀選「自付額」較高

的計劃，節省保費支出；當臨近退休時，就可以選擇減低「自付額」方案，避免一旦患上嚴重疾

病，花費大筆積蓄來繳付「自付額」，影響退休生活。靈活運用「自付額」可以得到周全保障之

餘亦可節省保費支出，誠然值得客戶考慮。善用「自付額」的實際操作可能有點複雜，大家可聆

聽理財顧問的詳細解說，再選擇合適的保障。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

