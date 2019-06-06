港股受制二萬七，全日報２６９６５升６９點，成交逾６７１億元

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚外圍繼續走高，惟港股在長周末因素下，今日表現反覆，成

交減少。今早港股在外圍帶動下，高開４０點報報２６９３５點，其後最高見過２６９８４點升

８０點後再未有進帳。此後在手機設備股、「三桶油」及Ａ股表現受壓下，拖累恆指曾轉跌

５７點見２６８３７點，最終恆指全日收２６９６５，升６９點或升０﹒２６％，全日波幅僅

１４６點，成交６７１﹒０３億，較上日少１５﹒６％。國指收報１０３３４，跌１０點或

０﹒１０％。

Ａ股高開後低走，上證全日收報２８２７點，跌３３點或１﹒１７％，成交１６４８﹒５１

億人民幣。

重磅股表現各異，騰訊（００７００）跌０﹒１８％，報３３０﹒４元；匯控

（００００５）升０﹒０８％，報６４﹒３元；友邦（０１２９９）漲０﹒７５％，報

７４﹒３元；港交所（００３８８）升０﹒７２％，報２５０﹒６元。



＊工信部發５Ｇ牌，惟５Ｇ股趁好消息出貨＊



工信部今早公布發放５Ｇ商用牌照予三大中資電訊商及中國廣電。三大中資電訊商表現靠穩

，其中以中電信（００７２８）升幅較大，全日揚升２﹒３％，報４﹒０１元；中移動

（００９４１）漲０﹒２１％，報７０﹒４元；中聯通（００７６２）升０﹒３６％，報

８﹒４元。

５Ｇ設備股今日曾受消息帶動股價上揚，惟及後投資者趁好消息「出貨」，其中鐵塔

（００７８８）最多升過２％，其後轉跌，挫４﹒０２％，報１﹒９１元，為表現最差國指股；

中興（００７６３）亦瀉４﹒９８％，報２０﹒０５元；中通服（００５５２）跌３﹒３８％，

報６元；京信通信（０２３４２）挫４﹒１９％，報１﹒６元；南京熊貓電子（００５５３）走

低３﹒５７％，報２﹒７元；長飛光纖（０６８６９）軟０﹒６２％，報１５﹒９６元。



＊傳華為削零件採購，手機設備股全線受壓＊



據日媒引述消息人士報道，自華為成為美國制裁對象後，其已減少採購手機零部件多達

３０％，且下調今年下半年的手機付運預測。即使華為其後辟謠，手機設備股仍然捱沽，其中舜

宇（０２３８２）全日收跌１﹒３１％，報６７﹒５５％；瑞聲（０２０１８）走低

０﹒６１％，報４０﹒７元；比亞迪電子（００２８５）跌２﹒０９％，報１０﹒３元；丘鈦（

０１４７８）跌１﹒２６％，報５﹒４８元；高偉電子（０１４１５）跌０﹒７１％，報

１﹒４元。晶片股同樣下跌，ＡＳＭ太平洋（００５２２）挫３﹒８４％，報７３﹒８０元；中

芯（００９８１）軟１﹒３５％，報８﹒７６元；華虹半導體（０１３４７）跌１﹒９４％，報

１５﹒２０元。

手機股方面，小米（０１８１０）跌０﹒１１％，報９﹒２１元；聯想集團（００９９２）

則漲１﹒９９％，報５﹒６３元。

隔晚美國原油庫存激增，紐油挫逾３％、布油跌逾２％，其中紐油較４月高位下跌逾

２２％，技術上再步入熊市。受累油價下挫，「三桶油」全線走低，其中與油價走勢較敏感的中

海油（００８８３）為全日表現最差藍籌，全日挫１﹒７８％，報１２﹒１６元。中石化

（００３８６）跌０﹒９７％，報５﹒１元；中石油（００８５７）跌０﹒２３％，報

４﹒２８元。



＊發改委禁各地新車限購，汽車股尾市發力＊



聯儲局理事表示如有必要將準備調整利率以維持經濟增長，在減息的憧憬下，本地地產股今

日普遍有追捧。信置（０００８３）升２﹒０６％，報１２﹒８６元；新地（０００１６）漲１

﹒８５％，報１２６﹒４元；恆隆地產（００１０１）揚１﹒５４％，報１７﹒１６元；長實（

０１１１３）微升０﹒９５％，報５８﹒４元；新世界（０００１７）走高０﹒８５％，報

１１﹒８６元；嘉華國際（００１７３）升１﹒５７％，報４﹒５４元；會德豐（０００２０）

升１﹒３５％，報５２﹒６元；九置（０１９９７）微升０﹒６５％，報５４﹒２元；太地

（０１９７２）升０﹒６％，報３３﹒４５元。恆地（０００１２）昨日上漲後，今日回吐

１﹒６９％，報４０﹒６５元。

發改委發公告，禁各地再推新汽車限購規定，並提及加快新一代車用動力電池研發和產業化

，推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式，降低購車成本。其中比亞迪（０１２１１）午

後急漲，成全日表現最佳國指股，全日飆５﹒７６％，報４７﹒７５元；吉利（００１７５）

則為全日表現最佳藍籌，全日升２﹒２３％，報１２﹒８４元；長汽（０２３３３）漲

２﹒０６％，報５﹒９５元；華晨（０１１１４）升１﹒３６％，報８﹒１８元；廣汽

（０２２３８）再升０﹒７８％，報７﹒７５元；東風（００４８９）則跌０﹒４７％，報

６﹒３１元；北汽（０１９５８）軟０﹒６３％，報４﹒７２元。（ｓｃ）

