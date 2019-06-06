終院裁定公務員同性配偶可享福利及合併報稅

《經濟通通訊社６日專訊》入境處高級入境事務主任梁鎮罡，為已婚同性伴侶申請公務員配

偶福利，和合併報稅的案件上訴至終審法院，終審法院今裁定梁鎮罡上訴得直。

梁鎮罡與其同性伴侶在２０１４年於新西蘭註冊結婚，惟公務員事務局拒絕讓其同性伴侶享

有公務員配偶福利及申請合併報稅，梁就此提出司法覆核。高院裁定他在爭取配偶福利方面勝訴

，報稅則敗訴；其後梁與律政司其後分別申請上訴，上訴庭裁定政府一方勝訴。梁遂上訴至終審

法院。（ｃｗ）（ｚｚ）

