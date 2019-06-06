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06/06/2019 10:52

【香港政情】吳文遠擲三文治案，高院駁回律政司上訴至終院的申請

　　《經濟通通訊社６日專訊》社民連主席吳文遠於２０１７年涉向時任特首梁振英擲「臭魚」
三文治時，誤中梁身後之署理總督察劉泳鈞。吳文遠被控一項普通襲擊罪，早前於西九龍法院被
裁定罪成，判囚３個星期。他其後在高等法院上訴得直，獲撤銷控罪及刑期。律政司之後再向高
院申請上訴至終審法院的許可。
　　高等法院今日駁回律政司的上訴許可申請，指律政司提出的涉重大及具廣泛重要性的法律觀
點，與本案情況不相符。（ｃｗ）（ｚｚ）

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