《經濟通通訊社６日專訊》民陣將於星期日（９日）發起反修訂《逃犯條例》大遊行。監警
會主席梁定邦表示，不會派員到場監察警方的行動，是由於短時間內安排不到，但強調監警會十
分關注遊行，會有人員全程留意傳媒的報道，亦會有人員候命。他亦指曾與警方討論過當日警力
部署，但不適合對外公開。 （ｃｗ）（ｚｚ）
06/06/2019 14:54
【移交逃犯】監警會不會派員現場監察警方在反修例遊行的執法情況
《經濟通通訊社６日專訊》民陣將於星期日（９日）發起反修訂《逃犯條例》大遊行。監警
會主席梁定邦表示，不會派員到場監察警方的行動，是由於短時間內安排不到，但強調監警會十
分關注遊行，會有人員全程留意傳媒的報道，亦會有人員候命。他亦指曾與警方討論過當日警力
部署，但不適合對外公開。 （ｃｗ）（ｚｚ）
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