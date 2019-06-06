《經濟通通訊社６日專訊》立法會大會在今日下午完結後，有５名民主派議員拒絕離開，繼
續留在會議廳內，表示反對政府修訂《逃犯條例》。
該５名議員包括朱凱迪、范國威、譚文豪、許智峯和鄺俊宇。民主派會議召集人毛孟靜表示
，此舉是希望提醒港人，政府將於下周三（１２日）將修例草案直上大會，他們起碼會留守至周
日（９日），希望周日反對修例遊行隊伍到達立法會終站後，聲援這幾位議員。
（ｃｗ）（ｚｚ）
06/06/2019 16:58
【移交逃犯】５名民主派議員在立法會大會結束後留守會議廳
《經濟通通訊社６日專訊》立法會大會在今日下午完結後，有５名民主派議員拒絕離開，繼
續留在會議廳內，表示反對政府修訂《逃犯條例》。
該５名議員包括朱凱迪、范國威、譚文豪、許智峯和鄺俊宇。民主派會議召集人毛孟靜表示
，此舉是希望提醒港人，政府將於下周三（１２日）將修例草案直上大會，他們起碼會留守至周
日（９日），希望周日反對修例遊行隊伍到達立法會終站後，聲援這幾位議員。
（ｃｗ）（ｚｚ）
|中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
|生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓價靠海外買家推動 現泡沫惟不會爆煲
|生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓回報穩長線投資選擇 稅項多不宜短炒
|FOCUS06/06/2019
【FOCUS】5G發牌惟概念股見光死 小心侵侵再出「茅招」
|生財有道06/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔1.9元以下部署
|中國故事06/06/2019
【5G發牌】工信部向中電信、中移動、聯通、中國廣電發放5G牌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰