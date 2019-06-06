【移交逃犯】５名民主派議員在立法會大會結束後留守會議廳

《經濟通通訊社６日專訊》立法會大會在今日下午完結後，有５名民主派議員拒絕離開，繼

續留在會議廳內，表示反對政府修訂《逃犯條例》。

該５名議員包括朱凱迪、范國威、譚文豪、許智峯和鄺俊宇。民主派會議召集人毛孟靜表示

，此舉是希望提醒港人，政府將於下周三（１２日）將修例草案直上大會，他們起碼會留守至周

日（９日），希望周日反對修例遊行隊伍到達立法會終站後，聲援這幾位議員。

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