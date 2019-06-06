《經濟通通訊社６日專訊》法律界今日傍晚６時進行黑衣遊行，反對《逃犯條例》修訂。
公民黨立法會（法律界）議員郭榮鏗與３０位選舉委員會法律界委員，由終審法院遊行至政
府總部，遊行隊伍會在到達政府總部後靜默３分鐘。今次是回歸以來，法律界第５次舉行黑衣遊
行。（ｃｗ）（ｚｚ）
06/06/2019 18:21
【移交逃犯】法律界黑衣遊行反修例，由終審法院前往政總
《經濟通通訊社６日專訊》法律界今日傍晚６時進行黑衣遊行，反對《逃犯條例》修訂。
公民黨立法會（法律界）議員郭榮鏗與３０位選舉委員會法律界委員，由終審法院遊行至政
府總部，遊行隊伍會在到達政府總部後靜默３分鐘。今次是回歸以來，法律界第５次舉行黑衣遊
行。（ｃｗ）（ｚｚ）
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