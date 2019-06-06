《股金豐采－涂國彬》減息現預期，美股見反彈

《股金豐采》從５月開始，中美關係惡化，尤其是特朗普還將矛頭同時對準墨西哥和印度等

，地緣政治風險升溫，全球經濟增長放慢的擔憂加深，風險偏好回落。恐慌指數ＶＩＸ也開始恢

復大波動，單日上漲或下跌一兩成已經變為常態。風險資產普遍受壓，美股亦從高位回落。



＊貿易戰拖累＊



原本在去年聖誕假期後，市場情緒回復，美股從低位反彈，道指自２２０００下方反彈，到

４月下旬已經開始逼近去年高點，但５月開始還是受到貿易戰的拖累而加速回落，已經先後失守

５０╱１００╱２００日均線，跌破２５０００支持，結束之前四個月連陽的升勢，５月損失逾

６％。與此同時，納指跌近８％，標普跌逾６％，均從高位回落，跌破這一波反彈趨勢。ＶＩＸ

在５月初一度高見２３以上，但隨後回落，在１５水平有支持。

面對市場風險和經濟下行壓力，美聯儲不得不轉變態度，甚至在近期釋放更鴿派的信號，在

美聯儲副主席和鴿派代表人物布拉德表態後，鮑威爾表示，有需要時，將採取合適措施，以維持

經濟擴張，被市場解讀為暗撐減息。市場對於９月減息的預期升至九成以上。



＊等待經濟數據驗證＊



周二（４日）恐慌指數ＶＩＸ很快下跌一成至１７之下，風險資產反彈，大宗商品走高，歐

美股市受到刺激上漲，美股三大指數均上漲逾２％。日前因為反壟斷調查下跌的科技股亦反彈。

但，畢竟目前只是炒作預期，目前美聯儲內部仍有分歧，短期料也不會馬上有行動，還要看

更多經濟數據的表現，以及貿易戰進展，美股料有反彈，但漲幅有限。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

