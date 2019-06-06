《鍾之日記》５Ｇ反高潮，Ａ場６連跌

《鍾之日記》６月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



被外界視為抗衡中美貿易戰的中國５Ｇ加速推進，工信部今日向中國電信、中國移動、中國

聯通、中國廣電發放４張５Ｇ商用牌照，意味中國正式走進５Ｇ時代，而當局選擇在華為遭美國

封殺狙擊之時發牌，大有彰顯發展５Ｇ決心未受阻嚇之意。華為在工信部宣布發放商用牌照後即

發公告指，華為將憑借端到端全面領先的５Ｇ能力全力支持中國運營商建好中國５Ｇ。相信不久

的將來，中國５Ｇ將引領全球。

５Ｇ發牌再加上人行的定向放水，卻仍然無力消解Ａ股的沽壓。滬綜指稍微高開後持續疲弱

，低見２８２２﹒１９點，創今年２月２２日以來指數低位，全日收跌１﹒１７％，報２８２７

﹒８點，滬綜指已六連跌，創逾一年來最長連跌記錄。明日（７日）為端午節假期，中港股市休

市，累計本周滬指跌幅達到２﹒４５％。

５Ｇ發牌反倒引發相關概念散水，深市更受衝擊，深成指插１﹒８４％同創超過三個月新低

，創業板指瀉２﹒４２％，創業板指目前較４月下跌２０％，進入熊市。兩市成交３８６７億元

人民幣，按日減少５﹒２％，而外資趁低買入，全日通過陸股通流入Ａ股１０﹒７９億元，連續

第四日錄得淨流入。



＊港股受制二萬七＊



香江魚缸在長周末因素下，表現反覆，成交減少。恆指高開４０點，最高見２６９８４點，

Ａ股下跌拖累恆指曾轉跌５７點，最終仍收２６９６５點，升６９點或升０﹒２６％，成交

６７１﹒０３億，較上日少１５﹒６％。

隔晚美國原油庫存激增，紐油挫逾３％、布油跌逾２％，其中紐油較４月高位挫逾２２％，

技術上再步入熊市。受累油價下挫，「三桶油」全線跌，中海油（００８８３）全日表現最差藍

籌，跌１﹒７８％，中石化（００３８６）跌０﹒９７％，中石油（００８５７）跌０﹒２％。



＊工信部發牌意義不大，中國５Ｇ未來還看華為＊



工信部今日發放４張５Ｇ商用牌照，消息只有寥寥數十字，但蘊含意義巨大，意味著中國正

式踏出通訊５Ｇ時代的第一步。不過事實上，５Ｇ業務對於通訊三巨頭而言，戰略意義暫時大於

實際意義，因為目前中國仍處於５Ｇ建設周期，需要投入大量成本經營５Ｇ網絡，要等５Ｇ由商

用轉為民用，再到被社會各界廣泛應用，還需要１至２年的時間。

事實上，今次５Ｇ發牌消息未有激起很大回響，重點在於推廣５Ｇ技術的前提是，要有發展

成熟的５Ｇ技術，而這個前提並不能指望三大電訊商，而是如華為這樣的科技公司。不過富瑞發

表研究報告認為，即使內地加快發牌，美國對華為的制裁，都仍限制了中國５Ｇ發展的規模，不

排除未來行業重組的可能。因此即使發出５Ｇ牌照，都預計今年不會有任何有意義的資本開支。

因此５Ｇ概念港股今日沒有受到明顯利好，甚至有投資者選擇在這個節點離場，中興通訊（

００７６３）跌５％，聯想集團（００９９２）則升２％。電訊三巨頭方面，中電信

（００７２８）升２﹒３％，中聯通（００７６２）升０﹒４％，中移動（００９４１）則僅升

０﹒２％。

另外，外界亦把焦點放在沒有外企獲批５Ｇ商用牌照上，消息再掀起中國戰略產業對外企設

限的聲音。工信部部長苗圩強調，一如既往地歡迎外資企業積極參與中國５Ｇ市場。外交部亦於

例行記者上稱歡迎外企參與中國５Ｇ市場，證明中國將繼續擴大開放。



＊麻辣粉多放水７０億，券商料本月或有第二次＊



人民銀行收水多日後終祭出「麻辣粉」，在今日到期的４６３０億元（人民幣．下同）中期

借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行開展增量續作，進行總操作量５０００億元

一年期ＭＬＦ，即投放多７０億元予中小行。同時開展逆回購操作１００億元。不過，全口徑計

，公開市場今周淨回籠２８３０億元。

中信証券認為，考慮到本月稍後還有ＭＬＦ到期，人行或有第二次操作。當前資金整體較寬

鬆，但稅期未開始，季末效應尚未體現，人行提前對衝防止月末資金緊張。

聯訊證券認為，高頻數據顯示５月實體景氣度有所下滑，海外利率大跌，寬鬆降息預期再起

，給了人行貨幣政策適當向「穩定經濟基本面」傾斜的環境，以超量相對高成本的ＭＬＦ替代降

準是多目標要求下的中間之選。６月還有跨季大考，預計人行後續仍將繼續用逆回購和中期借貸

便利來釋放流動性。

雖然人行放水，但受惠的一眾中小內銀股則個別發展，中原銀行（０１２１６）挫２％，鄭

州銀行（０６１９６）跌１﹒７％，郵儲銀行（０１６５８）跌０﹒７％。但重慶銀行（０１９

６３）則升０﹒７％，而盛京銀行（０２０６６）更異動飆５﹒１％。



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