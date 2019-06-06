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即市新聞

06/06/2019 09:05

《投資心得－潘鐵珊》騰訊受惠網上廣告營銷發展，目標價３４８元

　　《投資心得》騰訊（００７００）業務多元化，除了主打的遊戲、廣告、雲端業務以外，亦
有電子體育，以及支付業務等。集團截至３月３１日底止的第一季業績，實現總收入８５４﹒７
億元人民幣，同比增長１６﹒２％，符合市場預期。集團權益持有人應佔盈利同比增長
１６﹒８％至２７２﹒１億元人民幣，每股盈利２﹒８８元人民幣。當中增值服務收入達到
４８９﹒７億元人民幣，同比增長４﹒５％；網絡廣告收入達到１３３﹒８億元人民幣，同比增
長２５﹒１％。

＊金融科技及企業服務分部增長迅速＊

　　在集團戰略方面，「金融科技及企業服務」變得愈來愈重要，對整體而言，有可觀的同比增
長，達４４％至２１８億元人民幣，因商業支付、小額貸款等的金融科技服務，以及雲業務等見
明顯增長。集團從旗艦合作夥伴到長期商戶，為數以千萬計的商戶提供銷售點支付解決方案。透
過將數位內容服務與高流量社交平台結合，可望能充分利用集團在社交、視頻、新聞及信息媒體
的資源，為客戶創造更高價值。金融科技業務亦能提供與企業服務產品互補的合作關係和經驗。

＊網絡廣告業務受惠於市場營銷趨勢＊

　　網絡廣告而言，雖然收入增速較往年有所放緩，但仍有亮點。集團一方面以穩步發展廣告業
務，及優化廣告主回報為重點，此外亦透過提高視頻平台的用戶參與度，移動端日活躍賬戶數及
每個用戶使用時長均實現同比快速增長。國內強調發展「互聯網＋」概念，料更多企業將通過互
聯網廣告來進行營銷，正是未來的市場營銷趨勢，因此騰訊的網絡廣告業務可受惠於此。可考慮
於３１８元買入，目標價３４８元，止蝕價２９８元。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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