《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》歐洲前景迷離，美股恐續調整

《Ｂｅｎ哥思路》中國在周末期間發布了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，批評美

方挑起對華經貿摩擦，並在談判中出爾反爾，令市場憂慮中美貿易關係或進一步惡化。而近期中

方官員媒體暗示，中國可能利用稀土出口作談判武器。中國外交部副部長張漢輝更指出，美國的

制裁和加徵關稅行為，是赤裸裸的經濟恐怖主義。中美雙方態度高調，短期似有騎虎難下之感覺

，兩國於６月的Ｇ２０峰會會面能否達成協議更顯暗湧重重。

美國繼向中國加徵關稅後，亦以堵塞非法移民不力為藉口對墨西哥加徵關稅，此外，亦終止

給予印度的普及特惠稅制度待遇，令市場憂慮環球貿易戰或將進一步升級。

事實上，美國近期的經濟數據已出現回軟跡象，５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值僅為

５０﹒５，創２００９年９月以來最低，當中新訂單指數更為２００９年８月以來首次陷入萎縮

。由於環球經濟下行壓力增，加上美國經濟數據亦開始受到考驗，若全球貿易摩擦升溫，將為企

業盈利帶來負面影響，股票市場或需進一步調整。



＊中美科技戰似進一步擴大＊



另一方面，自從華為被美國商務部列入黑名單之後，除了美國科技企業例如Ｇｏｏｇｌｅ以

及Ｉｎｔｅｌ等暫停與華為合作外，不少英國以及日本科技公司亦追隨。在重重壓力下，華為選

擇高調向美國法院提出訴訟，或反映中美暫時在華為問題，並沒有取得任何明顯的進展。此外，

美國企業Ｎｅｏｄｒｏｎ對中國觸控移動設備及電腦提出調查申請，其中，聯想集團亦被控告。

中美科技戰似乎進一步擴大。

歐洲議會選舉結束，民粹政黨是主要的羸家之一。雖然中間派失去歐洲議會多數職位，但由

於綠黨等表現良好，因此，歐洲議會中，留歐派政黨整體仍佔主導地位。因此，歐洲股市曾趁機

稍作回升。然而，英國首相文翠珊辭職後，英國脫歐再生變數；加上歐洲主要官員任期即將屆滿

，未來人事變動亦帶來不明朗性。預料歐洲股匯暫難有明顯起色。



＊憂衰退，資金加快股轉債＊



聯儲局主席鮑威爾表示，當局正密切監視影響美國經濟前景的因素，並會採取適當行動以維

持經濟增長，消息深化投資者對美國減息的預期。根據利率期貨顯示，年內美國減息的機會率近

９８％，而下月的降息機會率亦逾６０％。不過投資者憂慮中美貿易戰將持續一段時間，而且經

濟衰退風險亦增加，資金加快由股轉債，美國１０年長債息一度跌穿更２﹒１％，除影響投資氣

氛外，亦增加了風險資產的調整壓力。

毋庸諱言，美國經濟已進入增長周期較後階段，而企業負債水平頗高，中美關係最近數周惡

化，或成為催化劑，令企業投資大幅放緩，形成惡性循環。而美國禁止對華為付運，更難免影響

部分美國科技股的收入，對企業業績表現帶來一定負面影響。目前標普５００指數現價為預期近

１６倍市盈率，與過去５年（美國經濟增長期）平均相若，吸引力不算明顯，加上近日美股技術

走勢亦轉弱，短期具進一步調整的風險，投資者不容忽視。



＊２８００為Ａ股主要支持＊



Ａ股近日走勢仍較疲弱，雖然５月份財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）企穩於

５０﹒２，同時新出口訂單亦有所回升，不過市場憂慮數據向好主因外國客戶趕及於美國對所有

中國進口商品加徵關稅之前下單所致，並非由長線需求增加帶動，此外，５月廠商樂觀度急跌至

２０１２年４月有統計以來新低，因廠商普遍擔心中美貿戰升級，不利市場需求。由於中國經濟

增速放緩，加上外資仍持續淨沽出Ａ股，預計２８００點為上證綜合指數的主要支持位。

港股方面，恆指維持弱勢，繼１０天線後，２０天線亦跌穿２５０天線，技術走勢難言樂觀

。雖然ＲＳＩ仍於超賣區域，惟投資氣氛薄弱，料反彈力度有限。由於環球經濟數據欠驚喜，同

時亦欠缺利好消息推動，加上恆指波動指數近日亦持續向上，反映市場仍以避險情緒主導，後市

短線料難有表現，２６０００點為下個主要支持位。

《凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬》



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