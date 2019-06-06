【５Ｇ發牌】母企獲發５Ｇ牌，Ａ股聯通高開後倒挫逾２％

《經濟通通訊社６日專訊》工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放５Ｇ商

用牌照，意味著中國正走進５Ｇ時代，直接受惠的Ａ股聯通（滬：６０００５０）今早高開

０﹒８％後即下跌，現價挫２﹒１％，報６﹒２元人民幣，港股聯通（００７６２）亦跌

０﹒２％。（ｅｙ）

