《經濟通通訊社６日專訊》工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放５Ｇ商
用牌照，意味著中國正走進５Ｇ時代，直接受惠的Ａ股聯通（滬：６０００５０）今早高開
０﹒８％後即下跌，現價挫２﹒１％，報６﹒２元人民幣，港股聯通（００７６２）亦跌
０﹒２％。（ｅｙ）
06/06/2019 09:44
【５Ｇ發牌】母企獲發５Ｇ牌，Ａ股聯通高開後倒挫逾２％
《經濟通通訊社６日專訊》工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放５Ｇ商
用牌照，意味著中國正走進５Ｇ時代，直接受惠的Ａ股聯通（滬：６０００５０）今早高開
０﹒８％後即下跌，現價挫２﹒１％，報６﹒２元人民幣，港股聯通（００７６２）亦跌
０﹒２％。（ｅｙ）
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