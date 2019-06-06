《經濟通通訊社６日專訊》格力集團擬轉讓格力電器（深：０００６５１）１５％股權，有指
潛在買家厚樸資本將聯同以董事長董明珠為首的公司高管一起參與競購，董明珠擬控制格力電器
的消息進一步被坐實。董明珠回應內媒查詢時表示，股權轉讓原本是正常的事情，外界有很多誤
讀，而且決策權不在她手裡，珠海國資委會處理這件事。
格力電器現價升０﹒５９％，報５２﹒６６元人民幣。（ｅｙ）
06/06/2019 10:13
【格力易主】董明珠入主消息頻傳，曖昧回應指決策權在珠海國資委
《經濟通通訊社６日專訊》格力集團擬轉讓格力電器（深：０００６５１）１５％股權，有指
潛在買家厚樸資本將聯同以董事長董明珠為首的公司高管一起參與競購，董明珠擬控制格力電器
的消息進一步被坐實。董明珠回應內媒查詢時表示，股權轉讓原本是正常的事情，外界有很多誤
讀，而且決策權不在她手裡，珠海國資委會處理這件事。
格力電器現價升０﹒５９％，報５２﹒６６元人民幣。（ｅｙ）
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