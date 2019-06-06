【駐京專電】中俄簽署發展新時代全面戰略協作夥伴關係聯合聲明

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家主席習近平同俄羅斯聯邦總統普京簽署

《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《中華人

民共和國和俄羅斯聯邦關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》。

關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明指出，中俄關係進入新時代，迎來更大發

展的新機遇。雙方宣布，將致力於發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。其目標和方向是：守

望相助，相互給予更加堅定有力的戰略支持，支持對方走自身發展道路和維護本國核心利益，保

障兩國各自安全、主權和領土完整。為此，雙方將進一步開展相關領域互信合作。深度融通，就

國家發展戰略對接進行密切協調和戰略協作，拓展經貿和投資互利合作。

在推進「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接方面加強協調行動。開拓創新，更加全面挖掘兩國

關係潛力和發展動能。普惠共贏，維護以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際秩序和國際體

系，推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

聲明指出，發揮兩國元首戰略引領作用，將政治合作、安全合作、務實合作、人文交流、國

際協作作為中俄全面戰略協作夥伴關係的重點領域。充實中俄全面戰略協作夥伴內涵。



＊積極推進核裁軍、核不擴散、和平利用核能三大支柱＊



《關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明》指出，個別國家出於自身地緣政治甚至商業利益

考慮，按照自身需要破壞現行軍控和防止大規模殺傷性武器擴散體系的行為十分危險。

中俄雙方主張，強化核不擴散體系，積極推進核裁軍、核不擴散、和平利用核能三大支柱。

中俄雙方重申，將一如既往堅持無條件落實伊朗核問題全面協議。雙方認為美方對伊朗實施單邊

制裁不可接受。

中俄雙方主張，合力推動多邊主義，堅持共同維護鞏固來之不易的防擴散和軍控領域國際機

制體系。雙方呼籲國際社會予以支持，並對旨在破壞軍控、裁軍及防擴散現行協定體系的行為後

果進行妥善評估。

