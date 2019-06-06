【駐京專電】中證監：加大對上市公司信披違法行為執法力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》中證監會發布消息稱，下一步將繼續加大對

上市公司信息披露違法行為的執法力度，促使上市公司及大股東講真話，做真帳，及時講話，牢

牢守住「四條底線」，不披露虛假信息，不從事內幕交易，不操縱股票價格，不損害上市公司利

益，各類中介機構歸位盡責，淨化市場生態，努力提升上市公司質量，鞏固好實體經濟「基本盤

」，為建設一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場保駕護航。

中證監表示，上市公司信息披露違法行為形式多樣，動機各異，相關主體對市場、對法律、

對專業、對投資者缺乏敬畏之心，頻頻試探法律底線，暴露出資本市場生態環境仍不理想，亟待

改善。

部分上市公司在經營中急躁冒進，偏離主業，炒作熱點，加槓桿玩「跨界」，在經濟下行周

期中業績變臉，是信息披露違法的重要誘發因素；現代公司治理文化發育不足，部分董監高合規

意識淡薄，不能正確認識上市公司作為公眾公司的社會責任及法定義務和董監高對於全體股東的

信義義務，有的做慣「甩手掌櫃」，試圖以不知情、不專業、被隱瞞等理由作為「免責盾牌」

，期間共有３７名董監高人員不服行政處罰決定提起訴訟，均以敗訴收場。



＊上市公司「一股獨大」現象仍較為普遍＊



中證監指出，上市公司「一股獨大」現象仍較為普遍，有的公司「三會」形同虛設，控股股

東、實際控制人漠視中小股東權利，通過隱匿的不公允的關聯交易侵佔上市公司利益，或者不配

合履行信息披露義務，侵犯中小股東知情權，有１１﹒７６％的案件存在控股股東、實際控制人

指使違法的情形，一並受到嚴厲懲處。

此外，部分中介機構重市場份額，輕合規管理，激進擴張規模，開展證券業務怠於履責，甚

至是玩忽職守，為欺詐行為的發生大開方便之門，挫傷了投資者對於中介行業的信心。對於上述

行為，必須通過嚴格執法重拳治亂，使各種造假欺詐行為無處遁形，讓各類責任主體罰當其過，

付出應有代價。

