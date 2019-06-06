【５Ｇ發牌】ＴＣＬ首款５Ｇ終端亮相，將與中移動合作推出

《經濟通通訊社６日專訊》ＴＣＬ通訊第一款５Ｇ產品ＴＣＬ Ｆ２９６將與中國移動合作

於近期上市，成為首批商用的５Ｇ終端產品之一。

ＴＣＬ Ｆ２９６是一款便攜式的５Ｇ數據終端，將５Ｇ賦能於電腦、電視等終端設備，其

下載峰值速率可達１Ｇｂ每秒。（ｃｔ）

