《經濟通通訊社６日專訊》ＴＣＬ通訊第一款５Ｇ產品ＴＣＬ Ｆ２９６將與中國移動合作
於近期上市，成為首批商用的５Ｇ終端產品之一。
ＴＣＬ Ｆ２９６是一款便攜式的５Ｇ數據終端，將５Ｇ賦能於電腦、電視等終端設備，其
下載峰值速率可達１Ｇｂ每秒。（ｃｔ）
06/06/2019 14:47
【５Ｇ發牌】ＴＣＬ首款５Ｇ終端亮相，將與中移動合作推出
《經濟通通訊社６日專訊》ＴＣＬ通訊第一款５Ｇ產品ＴＣＬ Ｆ２９６將與中國移動合作
於近期上市，成為首批商用的５Ｇ終端產品之一。
ＴＣＬ Ｆ２９６是一款便攜式的５Ｇ數據終端，將５Ｇ賦能於電腦、電視等終端設備，其
下載峰值速率可達１Ｇｂ每秒。（ｃｔ）
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