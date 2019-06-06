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即市新聞

06/06/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股反覆尋底，６月中旬前難有向上憧憬

　　《思前想後》「五窮」已應驗，且月內之跌幅遠超預期，恆指於五月份是由３日之高位
３００８１點大幅急跌至３１日之低位２６８５０點，即月內之跌幅共達３２３１點，論幅度確
遠超預期。惟目前中美貿易糾紛仍未見曙光，加上華為續受打壓，故在避險情緒續升溫下，資金
入市態度確相當審慎，因此買盤明顯趨向保守，期間只要是零碎沽壓續作主動，大市已可在反覆
中不段往下尋低位。即使大市技術上稍見超賣而出現反彈，惟在資金卻步下，任何形式之反彈均
只屬「有波幅而無升幅，有反彈而無大升」之後抽市而已。換句話說，一日中美貿易事態未見解
決前，整個大市仍會續處反覆欲尋底之弱態中。

＊港股６月料再受壓，不虞再現５月跌幅＊
　
　　「五窮」之後便是傳統智慧之「六絕」，自踏進６月份，大市反覆不明之勢頭未變，恆指更
於４日一度低見２６６７１點，其後受美股大幅反彈所刺激而回升，恆指更於５日早市一度高見
２７１１９點，換言之，恆指此刻已升近１０天線（約２７１２２點），論形勢似乎有初步回穩
之感，但在交投偏疏下，動力方面未見配合，故技術上只屬初步喘定而已。
　　嚴格而言，恆指必需於收市時重越並穩守於１０天線之上，方算真正的回穩。另外，以
４４８點之波幅計該不能滿足月內之所需，故大市如在６月中旬之前未能成功重越１０天線，擔
心一旦沽壓再現，大市仍會再度受壓而轉趨反覆。當然，即使６月市勢再受壓，技術上該不會出
現如５月般之跌幅，畢竟要沽的早已沽，剩下之持貨者多會抱著無奈之心情繼續守候。

＊恆指若回調升幅三分二當試２６４５３＊
　
　　移動線方面之排列仍相當亂，表現亦續偏弱。由於恆指現已跌穿各組常用之平均移動線，且
１０天線（約２７１２２點）及２０天線（約２７６３６點）已跌穿２５０天線（約２７７８２
點）。單從技術上看，整個大市該已進入中期反彈後之調整中。拉闊一點看，前中期反彈是始自
去年１０月３０日之低位２４５４０點，至今年４月１５日高位３０２８０點計，在２２周之升
市中，恆指累積之升幅已達５７４０點，論上升周期及累積升幅當已可滿足一中期反彈之所需，
故大市開始進入調整及回吐乃正常現象，只是受中美貿易糾紛及華為受打擊等相關事件所衝擊，
大市之跌幅會較預期為大，而回調之周期亦會較長，如大市需回調中期反彈５７４０點之三分二
，則恆指當會進一步下試２６４５３點。至於回調之周期，自４月１５日起計，如大市需反覆回
吐８至１０周，則整個６月之市勢仍會較反覆，至少在６月中旬之前未能抱太多上望憧憬。
　　至於「五窮六絕」之後能否「七翻身」，似乎仍需視乎中美貿易糾紛能否消除而定，或者，
只要中美雙方再有會談，事情或可續漸降溫。《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》
（本欄逢周四刊出）

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