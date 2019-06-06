【５Ｇ發牌】工信部修訂業務目錄，增第五代數字蜂窩移動通信業務

《經濟通通訊社６日專訊》工信部公告，為加快５Ｇ商用步伐，對《電信業務分類目錄（２

０１５年版）》進行修訂，在Ａ類「基礎電信業務」，「Ａ１２蜂窩移動通信業務」類別下，增

設「Ａ１２－４第五代數字蜂窩移動通信業務」業務子類。

具體業務表述為：第五代數字蜂窩移動通信業務是指利用第五代數字蜂窩移動通信網提供的

語音、數據、多媒體通信等業務。（ｃｔ）

