《經濟通通訊社６日專訊》工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放５Ｇ商
用牌照。中金公司表示，中國５Ｇ建設料帶動手機換機潮，利好華為、小米等國內品牌國內收入
增長。（ｃｔ）
06/06/2019 09:22
【５Ｇ發牌】中金：料帶動手機換機潮，利好華為、小米等國內品牌
《經濟通通訊社６日專訊》工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放５Ｇ商
用牌照。中金公司表示，中國５Ｇ建設料帶動手機換機潮，利好華為、小米等國內品牌國內收入
增長。（ｃｔ）
|國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
|生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
|樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
|FOCUS05/06/2019
【FOCUS】減息甜頭在望 考驗「逃頂」功夫
|生財有道05/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：港股續弱惟地產股可吼
|國際動態05/06/2019
特：華為問題 無礙美英情報交流
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰