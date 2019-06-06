【５Ｇ發牌】中移動：今年４０個城市５Ｇ覆蓋，將陸續向公眾放號

《經濟通通訊社６日專訊》中國移動技術部總經理王曉雲表示，今年中國移動將在４０個城

市實現５Ｇ覆蓋，今年將陸續向公眾放號。

王曉雲又指，在北京，中國移動已實現長安街、東二環、西二環、ＣＢＤ、部分地鐵等地覆

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