《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日超量續作５０００億元人民幣ＭＬＦ。中信證券分
析師明明表示，ＭＬＦ規模總體符合預期，本月ＭＬＦ到期量比較大，且適逢跨季，適當增加中
長期資金投放有利於平穩市場流動性預期、平穩跨季，考慮到本月稍後還有ＭＬＦ到期，人行或
有第二次操作。當前資金整體較寬鬆，但稅期未開始，季末效應尚未體現，人行提前對衝防止月
末資金緊張。（ｗｌ）
06/06/2019 11:15
【人行放水】中信證券：超量續作ＭＬＦ符預期，本月或有第二次
《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日超量續作５０００億元人民幣ＭＬＦ。中信證券分
析師明明表示，ＭＬＦ規模總體符合預期，本月ＭＬＦ到期量比較大，且適逢跨季，適當增加中
長期資金投放有利於平穩市場流動性預期、平穩跨季，考慮到本月稍後還有ＭＬＦ到期，人行或
有第二次操作。當前資金整體較寬鬆，但稅期未開始，季末效應尚未體現，人行提前對衝防止月
末資金緊張。（ｗｌ）
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