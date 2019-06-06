  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2019 11:44

【５Ｇ發牌】ＧＳＭＡ預計２０２５年中國５Ｇ用戶將超４﹒６億人

　　《經濟通通訊社６日專訊》全球移動通信系統協會ＧＳＭＡ大中華區今日發文，向中國政府
和獲得牌照的４家５Ｇ運營商表示祝賀。
　　ＧＳＭＡ表示，目前中國的移動產業無論在產業規模還是技術創新方面都對全球發展具有積
極影響，ＧＳＭＡ智庫預計到２０２５年，中國５Ｇ用戶數將超過４﹒６億，佔到全球總量的
３０％；預計到２０２０年全球會有１７０家運營商推出商用５Ｇ網絡。２０１９年底，全球
５Ｇ用戶達到１２００萬，２０２０年會達到７０００萬。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS06/06/2019
【FOCUS】5G發牌惟概念股見光死 小心侵侵再出「茅招」
生財有道06/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔1.9元以下部署
中國故事06/06/2019
【5G發牌】工信部向中電信、中移動、聯通、中國廣電發放5G牌
國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金