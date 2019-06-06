【５Ｇ發牌】ＧＳＭＡ預計２０２５年中國５Ｇ用戶將超４﹒６億人

《經濟通通訊社６日專訊》全球移動通信系統協會ＧＳＭＡ大中華區今日發文，向中國政府

和獲得牌照的４家５Ｇ運營商表示祝賀。

ＧＳＭＡ表示，目前中國的移動產業無論在產業規模還是技術創新方面都對全球發展具有積

極影響，ＧＳＭＡ智庫預計到２０２５年，中國５Ｇ用戶數將超過４﹒６億，佔到全球總量的

３０％；預計到２０２０年全球會有１７０家運營商推出商用５Ｇ網絡。２０１９年底，全球

５Ｇ用戶達到１２００萬，２０２０年會達到７０００萬。（ｗｌ）

