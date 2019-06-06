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06/06/2019 13:37

【５Ｇ發牌】小米：未來將繼續參與５Ｇ應用的發展與創新

　　《經濟通通訊社６日專訊》工信部今日正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發
放５Ｇ商用牌照。市場料５Ｇ建設料帶動手機換機潮，利好華為、小米等國內品牌國內收入增長

　　小米公司（０１８１０）就此表示，５Ｇ牌照發布，萬物智聯的５Ｇ時代正式到來，作為全
球首批商用５Ｇ手機廠商之一，小米已在今年的巴塞羅拉展覽會上發布小米ＭＩＸ３　５Ｇ版，
未來也將繼續參與到５Ｇ應用的發展與創新之中。ＡＩ＋ｌｏＴ＋５Ｇ，小米會在這個超級互聯
網時代提供更多產品和服務。（ｃｔ）

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