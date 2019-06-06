《股林淘金－林家亨》美國就業前景差，港股弱勢未跟上

《股林淘金》美國昨天（５日）公布的ＡＤＰ私人就業數據表現失色，新聘職位只得兩萬七

千人，比之前的２７﹒５萬人大幅降低。數據反映美國經濟就業市場前景轉差，聯儲局未來傾何

減息的呼聲會很高，數據令債券價格上升，美股全面造好。道指以全日最高位收市，上升２０７

點。納指上升４８點。預計今日（６日）港股疲弱，因為昨天恆指只是上升１３３點，未能跟上

之前美股道指上升逾５００點的幅度，反映港股比美股弱勢，大戶們多趁高沽貨。未來恆指的較

大支持位應該會在保歷加通道底線２６４０６點附近。若大市今日早上能夠跟隨美股上升，可以

吼高作短線減持動作，待下星期才再重新審視入市的策略。



＊勵晶太平洋擴展銷售渠道，大市回穩作出吸納＊



勵晶太平洋（００５７５）是一間多元化投資集團，目前持有多項專注於醫療保健及生命科

學領域的企業及策略投資。去年旗下附屬公司Ｐｌｅｔｈｏｒａ推出核心醫藥產品

Ｆｏｒｔａｃｉｎ，用於治療早洩並不對中樞神經系統產生作用的外用處方，去年在歐洲多地銷

售，今年初會在香港及澳門等地區展開銷售，相信今年收入可錄得大幅上升。

新藥推出後，集團積極擴展旗下銷售渠道，最近訂立無法律約束力之指示性要約，通過以股

換股方式以１５００萬美元代價收購Ｙｏｏｙａ，一間以內容主導的電商平台，為美容及化妝品

、健康及健體等品牌提供精準定位營銷。

集團預計收購Ｙｏｏｙａ後，可深化在電子商務領域的銷售，並將Ｙｏｏｙａ打造為專注於

大麻二酚（ＣＢＤ）注入式美容及化妝產品的電子商務營銷平台，此產品不含影響精神心理狀態

的四氫大麻酚（ＴＨＣ），並有助身體各系統的修復，促進優質健康和睡眠。相關產品未來需求

可望持續增長。

根據Ｋａｎｔａｒ的研究顯示，去年國內化妝品、護膚品及個人護理產品的網上銷售額分別

增長４６％、４０％及３７％。集團透過Ｙｏｏｙａ的數碼營銷經驗，可更大效益接觸旗下產品

的最終消費者，長遠可節省不少推廣開支。投資者不妨待整體大市市況回暖後才伺低吸納，但需

留意此股平日成交額偏少，宜設止蝕價於買入價之下的１０％。



《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

