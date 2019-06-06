《全球視野－胡一帆》中國經濟：逆風中企穩

《全球視野》４月份中國主要宏觀經濟指標證實了我們的觀點：中國經濟仍在企穩，但下行

壓力猶存。美國升級關稅導致中國增長放緩，但其影響很可能隨著中國穩增長政策逐漸發力而減

退。我們最新的基準情景是，中美兩國有可能在今年底前達成協議，不再繼續加徵關稅。中國經

濟增長應該會相對平穩，今年ＧＤＰ 增速可望達到政府提出的６－６﹒５％的目標。



＊出口下滑，前景不太樂觀＊



４月份中國出口按年增長２﹒７％，較３月份１３﹒８％的增速大幅下滑，主要原因包括基

數較高、外部需求短暫回升後再度走弱、企業趕在４月份增值稅下調前提前於３月入貨。今年以

來出口增長仍低迷，僅為０﹒２％，我們預期全年增速在低個位數，遠低於去年近１０％的增幅

，全球增長放緩、貿易爭端加劇是主因。進口連續萎縮四個月後，在大宗商品帶動下終於實現正

增長，但年初至今仍按年下滑２﹒５％。我們預期今年進口增速將跌至低個位數（２０１８年按

年增速為１５﹒８％），高基數效應以及國內經濟增長放緩是主因。



＊貨幣政策支持下，信貸增速企穩＊



４月份社會融資規模增速從３月的１０﹒７％略降至１０﹒４％。由於第一季經濟增長好於

預期，決策部門對於貨幣寬鬆變得更為謹慎。４月份寬鬆腳步略微放緩，但５月份在美國總統特

朗普進一步對中國輸美商品加徵關稅後，寬鬆步伐重新加快。總之，我們預期在積極的貨幣和信

貸措施支持下，信貸增速將保持穩定。人民銀行在５月３０日重申，今年對小微企業貸款按年增

長目標在３０％（１－４月按年增速約為２０％）。



＊豬肉價格繼續推升ＣＰＩ＊



４月中國消費者價格指數（ＣＰＩ））按年增幅從３月的２﹒３％進一步上升至２﹒５％，

食品（尤其是豬肉）價格漲幅明顯。豬肉價格連跌２５個月後，從今年２月起開始上漲，４月份

按年增幅達１４﹒４％。考慮到非洲豬瘟疫情導致生豬供應降至１０年來低點，豬肉漲價趨勢還

可能持續。如果下半年豬肉價格進一步上漲３０－５０％，則今年ＣＰＩ 通膨率可能升至２﹒

５％以上。儘管如此，我們預期政策寬鬆仍將持續，穩增長依然是政府的重中之重，而通膨應該

會保持在３％的目標水準之下。４月份生產者價格指數（ＰＰＩ）按年上升０﹒９％，高於３月

份０﹒４％的升幅，大宗商品（鐵礦石、煤炭、石油等）價格上漲是主因。考慮到２０１８年下

半年的基數較高，加之貿易爭端導致內需放緩，未來幾個月ＰＰＩ有望回落，甚至重回零附近。



＊貿易局勢硝煙再起，政策繼續提供支持＊



美中貿易爭端加劇的情況下，政策寬鬆力度料將再度加大。



＊貨幣政策自５月起再度轉向寬鬆＊



繼４月份更趨謹慎後，中國貨幣政策自５月起再度轉向寬鬆以穩定經濟增長。央行宣布為中

小型銀行定向降準３００個基點，分三步實施：５月１５日、６月１７日和７月１５日分別降準

１００個基點，總共釋放２８００億元人民幣的流動性。此舉旨在應對貿易局勢不確定性上升，

並為民營企業和小微企業提供信貸支持。這也是國務院之前承諾要加大對民營企業和小微企業定

向支持力度的具體體現。

與此同時，中國央行還於５月重啟公開市場逆回購與借貸便利操作。這使得５月份流動性較

４月增加，帶動市場利率下行。

我們預計今年餘下時間央行還將全面降準１００－２００個基點，並使用借貸便利和其他新

創設的工具。



＊積極財政政策將發揮更大作用＊



正如４月份的中央政治局會議所強調，財政政策將保持積極。政府將著力全面貫徹已推出的

財政寬鬆計畫，包括完成３﹒１兆人民幣的地方政府債券發行額度以及兩兆人民幣的減稅降費措

施。４月份地方政府債券淨發行速度放緩，但由於剩餘的兩兆額度需要在９月前完成，因此發行

速度將再度加快。地方政府也被敦促啟動新的基建項目（５月份已宣布的項目規模達約兩兆人民

幣）。為促進汽車消費，財政部於５月２４日推出新的車輛購置稅法規，儘管影響有限。財政部

還於５月２９日宣布，將保險公司的手續費和佣金支出的稅前扣除比例上限從１５％（財險和意

外險）和１０％（壽險）提高到１８％。



＊美中貿易爭端：塵埃落定仍需時日＊



儘管５月未能達成協議，但貿易談判料將持續。儘管在６月底的Ｇ２０ 峰會達成協議的機

會渺茫（概率為２０％），但我們認為年底前達成貿易協議的概率為５０％。中美雙方看來都不

急於求成，但隨著市場和經濟受到的衝擊持續加大，最終可能會促使雙方重返談判桌。

中美雙方都有牌可打。美國可能採取更加強硬的立場，對剩餘３０００億美元的中國輸美商

品加徵關稅，並提高現行關稅的稅率，為國內農場主提供補貼，加大對關鍵技術的出口限制，並

將更多的中國企業列入禁令名單。作為反制，中國也可能上調關稅，並採取非關稅措施，比如加

大國內政策支持力度，有序貶值貨幣以緩解關稅升級對出口的影響，對在華經營的部份美國企業

採取懲罰性措施，對稀土實施出口限制，部份出售所持的１﹒２兆美元美國公債等。

總體而言，美中貿易爭端依然是一大風險。最近的貿易摩擦升級證實了我們的觀點，即兩國

關係正進入「新常態」，長期將經歷「打打談談」的多輪較量。這會對中國經濟產生負面影響，

但在政策支持下影響應該可控。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

