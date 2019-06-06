【京城近觀】如何實現「水果自由」？

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》記得以前是沒有人們追求「水果自由」的，

大家會追求「財務自由」，有了「財務自由」，人生就不再受金錢限制。水果是不用自由的，因

為本來就非常自由，再窮的人都能夠吃得起水果。沒想到如今情況逆轉，如能夠實現水果自由，

可能距離經濟自由也不遠了。

水果到底有多不自由？在超市，我拿起了幾個蘋果，看了看價格，８元（人民幣．下同）一

斤，以前是精品超市的價格，現在怎麼普通超市也賣這個價了？看了一下梨的價格，再看了看水

蜜桃價格，默默的轉了一圈，還是什麼都沒有拿就走了。水果價格普遍上漲。



＊部分水果價格漲幅一倍以上＊



前幾個月，關於「櫻桃自由」和「荔枝自由」的討論輪番登場，網友紛紛評論：櫻桃吃不起

。櫻桃有多貴是大家都知道的，近百元一斤，比一頓飯都貴。就算吃不起進口的智利櫻桃，相信

吃吃國產的山東櫻桃還是問題不大的吧。至於荔枝貴得離譜，６０元、８０元一斤，荔枝價格雖

然個別地方賣的特別貴，但不是普遍情況，正常十幾塊錢一斤的還是佔大多數。但是蘋果，水蜜

桃，柑橘等水果，價格漲幅一倍以上，之前賣４元一斤的蘋果現在起碼要８元，５元一斤的水蜜

桃，現在也要十幾元。這又怎麼辦呢？

一個月之內，就水果價格，李克強總理去水果店調研一次，統計局解釋了一次，商務部解釋

完又解釋，共解釋兩次，昨天（５日）國務院常務會議又提了一次。平時水果哪有這麼多人關注

，這次是真的攤上大事了。

對於物價，國家統計局有發言權，記得５月中的新聞發布會，統計局發言人劉愛華分析豬肉

和鮮菜鮮果未來價格走勢：「鮮菜鮮果，明顯受到極端天氣，季節性因素影響，短期不具有持續

性，鮮菜鮮果價格上漲，不會持續在一個高位。」



＊滯銷不再，網上買水果，下單不發貨＊



根據農業農村部統計數據，今年上半年的水果價格漲幅迅猛，逼進了５年來的最高位。果蔬

價格猛漲的背後一片哀鴻遍野，在通往「自由」二字的路上，果然每一步都走的格外艱辛。

小記仍然記得，前幾年，偶爾還看到很多水果爛在田裡沒人採摘的新聞，什麼爛在田裡的上

等油桃，滯銷的橙子和蘋果，在網上電商推銷水果文案都是打的悲情滯銷牌，一二線城市居民抱

怨超市水果太貴，農村果農抱怨水果收購價太低，讓人懷疑水果產銷模式出現問題，因為水果從

農民到消費者手中，還有物流倉儲一系列損耗，中間商要賺差價，水果價格往往是原產地的好幾

倍。但是，隨著物流倉儲的發展愈來愈成熟，中間價格應該降低才對。對於今年水果價格會如此

昂貴，官方說法離不開極端天氣和季節性因素，在２０世紀的今天，難道就沒有解決辦法？

這幾年愈來愈多生鮮，作為期貨上市。包括醫生說「一日一蘋果，疾病遠離我」的蘋果。蘋

果去年作為扶貧期貨品種正式上市，一方面平抑物價，另一方面保障農民收入，但是，受天氣影

響，陝西和山東產量不佳，引發市場恐慌，過去幾個月，蘋果期貨遠月合約，不斷創下新高，在

國務院的關注之下，期貨價格最近才回落。

網上賣水果模式是這幾年的另一思路，也不新了，但價格其實也跟超市差不多，小記查了一

下去年的水果購買記錄，同一家店賣蘋果，去年５斤蘋果４５元包郵，今年要賣１４０元１０斤

，還不包郵，還有更多是下單了不發貨，相信是水果還沒有長好。

如何才能實現「水果自由」呢？商務部新聞發言人告訴大家，首先，最重要的是：「再等一

等。」儘管遭遇了極端氣候影響，隨著夏秋應季水果相繼上市，水果價格預期回落。還有什麼辦

法呢？只能耐心等待了。

