【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２３點子，報６﹒９１１１

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９４５，較上個交易日跌４２

點子，為連續第二日走貶。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２３點子，報６﹒９１１１，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒９０８８。（ｗｌ）

