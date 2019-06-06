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即市新聞

06/06/2019 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶２３點子，報６﹒９１１１

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９４５，較上個交易日跌４２
點子，為連續第二日走貶。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２３點子，報６﹒９１１１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒９０８８。（ｗｌ）

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