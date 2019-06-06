《經濟通通訊社６日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行１００億元（人民幣
．下同）７天期逆回購操作，今日有３００億元逆回購到期，即淨回籠２００億元，為連續第三
個交易日淨回籠，三日累計淨回籠３２００億元。
此外，今日將有４６３０億元一年期ＭＬＦ到期。（ｗｌ）
06/06/2019 09:23
【人行收水】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠２００億
《經濟通通訊社６日專訊》市場消息指，人民銀行公開市場今日將進行１００億元（人民幣
．下同）７天期逆回購操作，今日有３００億元逆回購到期，即淨回籠２００億元，為連續第三
個交易日淨回籠，三日累計淨回籠３２００億元。
此外，今日將有４６３０億元一年期ＭＬＦ到期。（ｗｌ）
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