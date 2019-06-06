【人行放水】人行增量續作５０００億ＭＬＦ，逆回購１００億元

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，為對沖ＭＬＦ和逆回購到期、政府債券發行繳款

等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行對今日到期的４６３０億元（人民幣．

下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行開展增量續作５０００億元一年

期ＭＬＦ操作，操作利率持平為３﹒３％。

另外，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２﹒５５％

。公開市場今日有３００億元逆回購到期。

全口徑計，公開市場今日淨投放１７０億元，全周淨回籠２８３０億元。（ａｃ）

