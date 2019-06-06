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即市新聞

06/06/2019 09:25

【華為動向】華為與俄電訊商ＭＴＳ達成協議，在當地合作發展５Ｇ

　　《經濟通通訊社６日專訊》外電報道，在中國國家主席習近平訪俄期間，華為公司與俄羅斯
大型電訊商ＭＴＳ簽署協議，雙方將在俄羅斯合作發展５Ｇ技術，並於今年和明年進行技術測試
，協議由華為輪值董事長郭平與ＭＴＳ總裁簽署。
　　ＭＴＳ在聲明中稱，該協議將包括５Ｇ技術的發展，以及２０１９年至２０２０年第五代網
絡的試運行。郭平則表示，對達成協議感到非常滿意。（ｅｙ）

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